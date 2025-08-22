Muere un hombre mientras hacía parapente en la ciudad granadina de Loja

Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes 22 de agosto mientras hacía paerapente en la localidad granadina de Loja. La Guardia Civil ha indicado que se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las causas del fallecimiento. La identidad y la edad del accidentado no han trascendido por el momento.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, a las 19.45 horas la Policía Local de Loja llamó para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos; indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje.

De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Sin embargo, nada se ha podido hacer por su vida. La Guardia Civil ha confirmado la muerte.

Loja, por su situación estratégica, es uno de los puntos preferidos para los muchos aficionados al parapente de la provincia de Granada. El municipio cuenta incluso con un club en el que los no iniciados pueden realizar sus primeros vuelos acompañados.