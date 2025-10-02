Manipula la matrícula de su coche para evitar una multa en la ZBE de Granada y se lleva una sanción de 6.000 euros y seis puntos de carné

La picaresca española, ya se sabe, es casi tan antigua como la propia existencia de España. La figura del pícaro, tan bien descrita por Quevedo y otros autores del Siglo de Oro, ha sido remedada una y otra vez hasta nuestros días. Lo que ... pasa es que no todos los pícaros se salen con la suya, y en Granada acaba de ocurrir un ejemplo de eso.

Este miércoles empezó a funcionar en la capital la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que restringe el tráfico por el centro y, para eso, excluye a los coches más contaminantes y que paguen el impuesto de circulación en otras localidades. Quienes no cumplan con los requisitos impuestos por el ayuntamiento, suficientemente difundidos en los últimos meses, serán multados. A lo largo de octubre, por ser el primer mes, sólo se impondrá una sanción por propietario.

La multa puede llegar a los doscientos euros, pero una conductora que ha recurrido a la picaresca y al que le ha salido mal la jugada tendrá que pagar seis mil, y además perderá seis puntos de su carné de conducir. El mismo día 1 de octubre, en el estreno de la ZBE y para evitar que a su coche lo captaran las cámaras, lo que se le ha ocurrido ha sido cambiarle la placa de la matrícula.

De manera bastante artesanal, utilizando cinta aislante, la infractora ha cambiado un número 6 por un número 8. Pero la Policía Local ha descubierto el ardid y ha dado aviso a la Dirección General de Tráfico. Además, como para advertir a quienes quieran emular la gesta, ha publicado en su cuenta de X una especie de aviso a navegantes.

Es textualmente éste: «¡Atención, genios del Art Attack! Esquivar las cámaras de la ZBE como el titular de este coche, pretendiendo ocultar su identidad, convirtiendo con cinta aislante un 6 en un 8 no es un buen truco… Spoiler: 6.000 euros de multa y seis puntos menos en el carnet». Falta por ver cuándo se produce el segundo intento frustrado, porque la propia Policía Local tiene claro que lo habrá.