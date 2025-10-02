Suscríbete a
Manipula la matrícula de su coche para evitar una multa en la ZBE de Granada y se lleva una sanción de 6.000 euros y seis puntos de carné

El día de su entrada en vigor, la infractora convirtió de manera burda un 6 en un 8 para que no la pillaran las cámaras, pero la Policía Local descubrió el ardid

Ayuntamientos socialistas de Granada se unen a última hora contra la Zona de Bajas Emisiones de la capital

El vehículo al que burdamente variaron la matrícula, en imagen de la Policía Local de Granada
Guillermo Ortega

Granada

La picaresca española, ya se sabe, es casi tan antigua como la propia existencia de España. La figura del pícaro, tan bien descrita por Quevedo y otros autores del Siglo de Oro, ha sido remedada una y otra vez hasta nuestros días. Lo que ... pasa es que no todos los pícaros se salen con la suya, y en Granada acaba de ocurrir un ejemplo de eso.

