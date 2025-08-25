Granada vive su segundo incendio forestal del verano, éste en la sierra de Alhama

Granada vive su segundo incendio forestal de entidad en lo que va de verano. Una vez sofocado el de Benamaurel, en el norte de la provincia, ahora las llamas han surgido en la comarca de Alhama y más concretamente en la zona de Ventas de Zafarraya, al sur y próxima ya a la frontera con la provincia de Málaga.

El siniestro se ha declarado a las 4.35 horas de este lunes 25 de agosto, según han confirmado fuentes del Infoca, que por ahora no han especificado la envergadura del mismo. Sin embargo, por los medios que se están empleando para combatirlo, parece de cierta entidad.

De noche ya se desplazaron al lugar cinco grupos de bomberos forestales, apoyados por tres camiones autobomba. Por la mañana, cuando ya había luz y podían trabajar, se han sumado un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra que se abastecen del embalse de Los Bermejales.

Ahora mismo hay seis grupos de bomberos y cuatro camiones autobomba, además de los medios aéreos mencionados, y es demasiado pronto para especular sobre la evolución del fuego. Tampoco hay incidios de momento sobre cómo se originó el fuego ni cuánta superficie ha podido quedar dañado. Eso vendrá más adelante, ahora lo que toca es luchar contra las llamas.

