La «insistencia» de los bomberos logra estabilizar el incendio de Benamaurel, en la provincia de Granada

«Tuvieron insistencia». Según el Infoca, esa ha sido la clave principal para que el fuego que se declaró el miércoles 20 de agosto en la granadina comarca de Baza pudiera darse por estabilizado a última hora de la tarde. Esa constancia, y también el incremento paulatino de medios, ha dejado el suceso en un susto.

El incendio, declarado en torno a la una y media de la tarde en un paraje conocido como Las Asperillas, en el término municipal, no se ha acercado a ninguna zona habitada pero sí ha arrasado una superficie aún no determinada de monte bajo y algunos cultivos.

La lucha contra el fuego se ha desarrollado por tierra y aire. Hasta nueve medios aéreos -sobre todo helicópteros, y también un avión de coordinación- se fueron sumando progresivamente para luchar contra unas llamas que, en torno a las cinco de la tarde, empezaron a ser aún más peligrosas porque se levantó un fuerte viento de levante.

«El fuego está cada vez más difícil», comentó entonces un portavoz del Infoca, que no dio muchas esperanzas de que se pudiera estabilizar en lo que quedaba de tarde. Sin embargo, los encargados de las tareas -se sumaron bomberos llegados desde los parques provinciales de Guadix, Baza y Huéscar- lo han conseguido.

Ahora queda por determinar cuánta superficie ha ardido, un dato que se sabrá cuando avancen los trabajos de extinción -porque el fuego sigue activo, la estabilización es sólo la primera fase, a la que sigue la del control- y por supuesto conocer el origen.

