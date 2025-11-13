Suscríbete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

El Gobierno dice que la Junta «no entiende bien» el sistema Viogén 2, que «permite que las víctimas de violencia no den sus datos»

La ministra de Igualdad niega que los fallos informáticos impidieran acceder a teléfonos de mujeres y acusa al PP de usar a las víctimas «como ariete para hacer daño»

Andalucía alerta de un fallo informático del Gobierno que impide atender a víctimas de la violencia machista

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios hoy en Granada
Guillermo Ortega

Granada

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este jueves 13 de diciembre que un fallo informático en el sistema Viogén impidiera que el Gobierno central tuviera acceso a los teléfonos de muchas mujeres víctimas de violencia machista a las que podría haber prestado ayuda. Ese fallo fue alertado al Ministerio por la Junta de Andalucía, como resalta una información adelantada por ABC.

