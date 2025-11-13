El Gobierno dice que la Junta «no entiende bien» el sistema Viogén 2, que «permite que las víctimas de violencia no den sus datos»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este jueves 13 de diciembre que un fallo informático en el sistema Viogén impidiera que el Gobierno central tuviera acceso a los teléfonos de muchas mujeres víctimas de violencia machista a las que podría haber prestado ... ayuda. Ese fallo fue alertado al Ministerio por la Junta de Andalucía, como resalta una información adelantada por ABC.

En Granada, donde ha clausurado el VIII Congreso Internacional Género y Derecho, ha invertido la carga de la prueba al manifestar que la Junta de Antalucía «no ha entendido bien el sistema, no lo comprende o no lo ha estudiado». Ha emplazado a la administración andaluza a «informarse bien» y a comprobar «exactamente» el sistema Viogén 2.

Un sistema, ha explicado, «que se ha puesto en marcha recientemente y que lo que hace para proteger también a la víctima es que sea ella la que ponga sus datos en conocimiento, que decida en todo momento si pueden o no ser utilizados por las administraciones, como puede ser la autonómica. No todas las víctimas van a favorecer el que se conozcan sus datos, solamente aquellas que estén en especial riesgo, en especial vulnerabilidad. Hay que también proteger otros derechos, por supuesto la seguridad de las víctimas, pero también su intimidad y su derecho a no facilitar sus datos si creen que no deben».

Ante las preguntas de los periodistas sobre los fallos tanto en el sistema Viogén como en el Cometa, la ministra ha insistido una y otra vez en que el Cometa, creado para proteger a mujeres en situación de vulnerabilidad extrema, «funciona con independencia de que se produzca alguna incidencia tecnológica» y ha subrayado que «afortunadamente no hay que lamentar ninguna situación que se haya producido de desprotección».

«Lo público funciona»

También ha dicho que no le consta que la Unión Europea vaya a examinar esos fallos en las pulseras telemáticas, una circunstancia que podría comprometer la llegada a España de fondos comunitarios. «Es una información que no está contrastada, al ministerio no ha llegado ninguna petición de momento y esos fondos europeos, que son de 6 millones de euros, todavía no han sido adjudicados. Por lo tanto, nos parece muy extraño que algo que todavía no se ha pagado pueda ser objeto de esta investigación».

La ministra ha confesado sentirse «preocupada» por la «crisis de credibilidad de sistemas que funcionan», como el Cometa. «¿Por qué hay quien está especialmente interesado en poner en duda estos sistemas y por qué? Hay un negacionismo de la violencia de género y quienes la niegan van a hacer todo lo posible porque los sistemas se pongan en duda», ha dicho, en referencia al Partido Popular, al que ha acusado de «utilizar a las víctimas, de las que no les importa tanto su seguridad como usarlas como ariete contra el Gobierno de España».

«Ante eso, le tengo que decir a las víctimas que los sistemas funcionan, con independencia de que tecnológicamente en un momento puntual pueda fallar. Pero lo que no fallan son las instituciones, por eso hay que reforzar lo público, por eso lo público funciona. Que las mujeres no duden: estamos con ellas, estamos siguiendo su dolor y su incertidumbre, trabajando a diario con una única prioridad, que es darle seguridad y que puedan vivir en paz tranquilamente», ha subrayado.

La intervención de Ana Redondo ha tenido una protagonista inesperada. María Marín Romero, presidenta de la asociación de mujeres La Volaera, ha interrumpido a la ministra para acusarla de ser «cómplice de los asesinos y maltratadores». Le ha reprochado la inacción del Gobierno ante «compañeras que estaban llamando en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras tienen un riesgo extremo. Y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había seguido el protocolo. ¡Hable usted con las víctimas!», le ha emplazado, a lo que la titular del Ministerio ha conestado diciendo que hablan con ellas «en todo momento» y que esas acusaciones «son falsas».