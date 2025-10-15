Dimite de forma sorpresiva el alcalde del municipio granadino de Loja tras 14 años en el cargo

De manera sorprendente, tras catorce años en el cargo y cuando gobernaba con mayoría absoluta, Joaquín Camacho (PP), ha presentado su dimisión como alcalde de Loja, municipio granadino de más de veinte mil habitantes. Aunque el impacto ha sido evidente en términos generales, ... no lo ha sido tanto en la ciudad, donde desde el inicio del mandato había tensiones internas en el grupo municipal popular.

Camacho, que también es senador en la presente legislatura, ha escrito un escueto comunicado que ha sido emitido a primera hora de este miércoles 15 de octubre por su partido y en el que no desvela motivos: «Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa por Loja», se limita a señalar.

En su nota, el hasta ahora regidor expresa su «más profundo agradecimiento» a los vecinos por la confianza que depositaron en él, recuerda que los catorce años que ha pasado al frente del ayuntamiento han estado «llenos de trabajo, de ilusión y de grandes proyectos »y recalca que su renuncia es una decisión «meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien del municipio».

Su puesto lo ocupará su compañero de corporación Joaquín Ordóñez, de quien el ya exalcalde está convencido de que «se dejará la piel por nuestra ciudad». A él y al resto de sus compañeros les agradece su «compromiso, trabajo y lealtad» y por lo demás se compromete a seguir «luchando por Loja» desde el Senado.

Lo cierto es que este tercer mandato de Joaquín Camacho ha sido bastante más delicado que los dos anteriores. La mayoría absoluta -el PP obtuvo trece concejales en los comicios de 2023, por siete del PSOE y uno de Vox- no impidió que hubiera roces entre los populares, que desembocaron, el pasado 1 de octubre, en la dimisión del concejal Antonio Campaña.

Campaña se ha ido criticando a su partido, del que también se ha dado de baja. Y cuando hizo ambas cosas, acusó al alcalde de «dedicarle más tiempo a su cargo en Madrid que a Loja, donde hay muchas cosas que hacer». También censuró sus formas, algo que igualmente hizo otro edil, Antonio García, que llegó a reclamar la dimisión de Camacho por «su actitud de ordeno y mando».

Joaquín Camacho se ha significado en los últimos meses por mantener una actitud muy beligerante en relación con algunas peleas que se han producido en Loja, de las que ha responsabilizado a inmigrantes que viven en la localidad. Lo hizo sobre todo a través de la red social X, en la que ha reclamado en varias ocasiones la «expulsión inmediata» de quienes «vengan a España a delinquir», una posición más radical que la que mantiene su partido.