Dimite de forma sorpresiva el alcalde del municipio granadino de Loja tras 14 años en el cargo

Joaquín Camacho gobernaba con mayoría absoluta pero eso no ha impedido que dentro de su grupo municipal, el PP, haya habido tensiones y hasta otra renuncia

Joaquín Camacho, en imagen de archivo
Joaquín Camacho, en imagen de archivo abc
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

De manera sorprendente, tras catorce años en el cargo y cuando gobernaba con mayoría absoluta, Joaquín Camacho (PP), ha presentado su dimisión como alcalde de Loja, municipio granadino de más de veinte mil habitantes. Aunque el impacto ha sido evidente en términos generales, ... no lo ha sido tanto en la ciudad, donde desde el inicio del mandato había tensiones internas en el grupo municipal popular.

