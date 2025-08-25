Un detenido por originar un fuego en el pueblo granadino de Órgiva al lanzar petardos y cohetes en un cumpleaños

El incendio se originó en la zona de Las Barreras, junto a un camping

Todas las instituciones coinciden en que con el fuego no se juega y en que hay evitar por todos los medios las negligencias, porque a veces tienen consecuencias tgravísimas. Una vez dicho esto, a lo mejor se puede discutir que algunos comportamientos en el monte no son negligencias sino descuidos, pero está claro que «tirar cohetes y petardos« no es un descuido sino una negligencia evidente, y grave.

De hecho, le ha costado la detención y la imputación como presunto causante de un incendio forestal a la persona que los lanzó. Fue en un cumpleaños celebrado el pasado 18 de agosto en la localidad granadina de Órgiva. La investigación abierta por el Plan Infoca y la unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía ha llegado claramente a esa conclusión: fue por eso por lo que se inició el fuego.

Ocurrió en un paraje conocido como Las Barreras, muy cercano al camping Puerta de la Alpujarra. No llegó a ser un incendio porque no ardió una superficie superior a una hectárea, así que oficialmente se quedó en un conato. Que no obstante, obligó a la intervención de los integrantes del dispositivo del Plan Infoca, que movilizaron tres retenes de extinción, dos camiones autobomba, un medio aéreo, un técnico de extinción y un agente forestal. Ese mismo día quedó sofocado.

Con posterioridad, integrantes de la brigada de investigación de incendios forestales del Plan Infoca llevaron a cabo inspección especializada del punto donde se originó el incendio y encontró restos de material pirotécnico. Por su parte, agentes de la unidad policía adscrita localizaron a varios testigos que señalaron como origen del fuego el lanzamiento de petardos y cohetes con ocasión de la celebración de un cumpleaños en el lugar.