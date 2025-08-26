Detenida una pareja que estafó de manera continuada a una anciana que vivía sola en un pueblo de Granada

Sólo cinco días después de que trascendiese que un hombre había estado estafando a una mujer mayor durante seis años en Granada, salta en la provincia otro caso con similitudes, fundamentalmente la de que la víctima es otra anciana. Los dos implicados, un hombre de 40 años y una mujer de 39, han sido detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición judicial.

El delito del que se les acusa es el de estafa y la víctima, una mujer que vivía en la localidad de Gualchos-Castell de Ferro. Los autores, que son pareja, aprovecharon que la mujer, de 78 años, se encontraba en una situación de soledad no deseada y trabaron amistad con ella hasta que consiguieron ganarse su confianza y se ofrecieron a cuidarla y ayudarla en las labores del hogar.

Entre otras cosas la acompañaban a sus gestiones bancarias, y de esa manera consiguieron hacerse con las claves de sus dos tarjetas de crédito. A partir de ese momento, realizaron reintegros de dinero en pequeñas cantidades durante varios meses, en diferentes cajeros de la localidad e incluso realizaron devoluciones de recibos para obtener más efectivo. El total de lo estafado superó los 2.800 euros, lo que la dejó en una situación de precariedad económica. Tuvo que pedir ayuda a sus amigos para subsistir hasta recibir su siguiente paga.

El área de investigación de la Guardia Civil de Motril, tras tener conocimiento de los hechos denunciados por la víctima, se encargó de realizar las gestiones para determinar la autoría de los hechos. Las sospechas de los agentes se centraron en la pareja, ya que no existía nada forzado en el domicilio. Se confirmaron sin ningún género de duda tras comprobar las imágenes de videovigilancia de los cajeros automáticos en las que ambos aparecían retirando dinero a horas intempestivas. Aparecieron en más de veinte imágenes desde el pasado mes de febrero.

En consecuencia, los agentes investigadores han detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Motril a estas dos personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria, algo que afecta especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor Seguridad, ha aprovechado la ocasión para recomendar ciertas pautas: no facilitar nunca datos personales, claves y/o números de cuenta, ya sea en persona o por cualquier vía de comunicación: teléfono, mensaje o correo electrónico; desconfiar de llamadas o visitas inesperadas de personas que ofrezcan premios, revisiones técnicas o servicios no solicitados; comprobar siempre la identidad de quien contacta antes de realizar cualquier pago o entrega de dinero; no fiarse de desconocidos que se acercan con cualquier excusa para después agradecer la atención con halagos y abrazo; y nunca firmar documentos sin leerlos previamente o entenderlos bien.