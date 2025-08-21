Detienen en Granada a un hombre que estafó durante seis años a una mujer mayor

La Policía Nacional ha dado cuenta de un nuevo y mezquino caso de estafa a una persona mayor en Granada. La víctima es una mujer de 78 años que desde el año 2019 ha sufrido la codicia de un vendedor a domicilio, quien aprovechándose de su confianza, le abrió hasta seis líneas de crédito en el banco. La cantidad defraudada en estas operaciones no ha trascendido.

En 2019, lo que quiere decir seis años atrás, la mujer empezó a recibir las visitas de un vendedor, que en la actualidad tiene 40 años, que le ofrecía diferentes productos y que estableció con ella una relación estrecha aprovechando que vivía sola y su avanzada edad. Valiéndose también de sus escasos conocimientos financieros, logró en numerosas ocasiones venderle productos que la mujer no necesitaba y tampoco le exponía con claridad el precio que debía pagar por ellos.

Esas ventas se realizaban de forma financiada, por lo que la mujer debía plasmar su firma en los documentos que el vendedor le presentaba autorizando las compras, pero ella desconocía exactamente lo que firmaba. El vendedor le indicaba que sólo eran justificantes de haber sacado los productos vendidos del almacén, pero eso era mentira: con estos documentos abría líneas de crédito con las que supuestamente la víctima financiaba la compra de diferentes productos cuyo valor económico desconocía.

La mujer, al cabo de un tiempo, empezó a sospechar. De ahí que fijara una visita del vendedor a su casa en un momento en el que estaba acompañada por un hijo suyo. Gracias a su ayuda, el presunto estafador se comprometió por escrito a liquidar las deudas pendientes -contraídas de forma indebida- pero después no cumplió ese trato.

La desconfianza de la mujer mayor fue en aumento, hasta el punto de que en otra visita posterior, se negó a firmar los documentos que le ofrecía el vendedor, que sin embargo ideó sobre la marcha una salida: falsificar la firma de ella. Fue la gota que colmó el vaso y la mujer decidió denunciar.

Eso activó la investigación policial, encaminada a determinar la procedencia de cada crédito y el destino del dinero solicitado. Además, se han desarrollado análisis caligráficos que han demostrado la falsificación de documentos llevados a cabo por el presunto responsable de la estafa, que posee antecedentes por hechos similares. Ya ha sido puesto a disposición judicial y hay al menos una buena noticia: uno de los seis créditos a nombre de la víctima se ha podido cancelar gracias a la actuación de los agentes.