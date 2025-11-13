El bulo de Sánchez sobre la FP en Granada: en Montefrío sí hay un módulo de paisajismo y existen otras dos alternativas gratis

Montefrío, un pueblo granadino de unos cinco mil habitantes que es conocido por su castillo –fue portada en National Geographic- y su curiosa iglesia de San Antonio, fue utilizada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un ejemplo de la a ... su juicio deficiente política educativa de la Junta de Andalucía.

En su intento de desacreditarla, Sánchez utilizó datos que no son ciertos y nombró a Montefrío para dar una noticia sin fundamento y que no se corresponde en absoluto con la realidad. En concreto, el presidente del Ejecutivo lamentó que en ese municipio antes se podía hacer un grado superior de Formación Profesional en paisajismo o medio rural «en un centro público pagando cero euros de matrícula», pero ya no existe esa posibilidad, añadió, y la única alternativa, añadió, es recurrir a la iniciativa privada, pagar 2.500 euros anuales de matrícula y desplazarse además a Granada, que está a tres cuartos de hora en coche.

Desde la Junta han salido al paso de estas declaraciones y las han negado rotundamente. Es, como menciona una de las fuentes consultadas, «un nuevo bulo de Sánchez, uno más». El curso que se impartía en Montefrío no tenía una alta demanda sino más bien todo lo contrario: únicamente había un alumno. Pese a eso, continúa impartiéndose.

Ni ese alumno ni otros que eventualmente quieran acceder a ese grado de FP en concreto tienen como única opción gastarse es dinero al que aludió el presidente. Porque hay otros dos centros públicos para estudiar paisajismo en la provincia: uno está en Motril y el otro, en Cogollos Vega.

Un amplio abanico de posibilidades

María José Martín, delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, ha precisado a ABC que la comarca del Poniente, donde está Montefrío, ha vivido en estos últimos años «la implantación de 14 nuevos ciclos formativos de sectores productivos muy representativos, como son la hostelería, la industria alimentaria, la atención a personas en situación de dependencia y el sector agrario».

Ha destacado, por ejemplo, el grado de de Aceite de Oliva y Vinos que se imparte en Huétor-Tájar; el de Dirección de Cocina en Loja, el de Electromecánica de vehículos automóviles de Íllora, o el mencionado de Paisajismo y Medio Rural en Montefrío, este último implantado en el curso 2022-2023 «para dar respuesta a una demanda histórica del sector productivo de la comarca».

Sobre la presencia de un único alumno, la delegada ha manifestado que, aunque el número de matrículas iniciales ha sido reducido, «el ciclo se ha mantenido en el centro, pasando su oferta en modalidad bienal con el objetivo de concentrar la demanda, optimizar los recursos disponibles y favorecer una inserción laboral progresiva y de calidad del alumnado titulado».

Pero el curso sigue y es gratuito, así que Sánchez, por desinformación, por hacer de oposición al gobierno autonómico del PP -tarea que le correspondería más bien al grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, y no a él en la tribuna de oradores del Congreso de Diputados- o por una mezcla de las dos cosas, dio dos datos que no se corresponden con la realidad.