Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

El bulo de Sánchez sobre la FP en Granada: en Montefrío sí hay un módulo de paisajismo y existen otras dos alternativas gratis

El presidente del Gobierno, para desacreditar la política educativa de la Junta, afirmó que ya no se imparte y que la única opción es «gastar 2.500 euros en la privada»

Pedro Sánchez vuelve a hacer oposición a la Junta de Andalucía desde el Congreso de los Diputados

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

El peñón de Montefrío, pueblo granadino que fue portada de National Geographic
Guillermo Ortega

Granada

Montefrío, un pueblo granadino de unos cinco mil habitantes que es conocido por su castillo –fue portada en National Geographic- y su curiosa iglesia de San Antonio, fue utilizada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un ejemplo de la a ... su juicio deficiente política educativa de la Junta de Andalucía.

