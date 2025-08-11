Arden seis casas en el pueblo granadino de Pinos Puente tras la muerte de un joven en una pelea entre clanes de la droga

«No sabemos si van a aprovechar esas fiestas para vengarse o si lo van a dejar para más adelante, pero lo que sí es seguro es que el clan del joven fallecido no se va a quedar de brazos cruzados, antes o después sucederá algo«. La frase, comentada a ABC por fuentes policiales, resultaba casi profética. En la madrugada del sábado 9 de agosto, un componente de un clan dedicado al cultivo de marihuana mató de un disparo a un miembro de otro clan que había intentado robarle droga. Los familiares de éste juraron venganza.

Parece haber llegado. La Guardia Civil investiga si guardan relación con ese homicidio los incendios que se han registrado en seis viviendas de Pinos Puente, el municipio granadino donde se produjo el suceso. Los incendios se han saldado, afortunadamente, sin daños personales. Las viviendas ardieron de madrugada, según han confirmado los bomberos.

La primera consecuencia de la muerte del joven, de 20 años, fue casi inmediata. Varios componentes del clan familiar al que pertenece el presunto autor de los disparos, un hombre de 31 años que fue detenido el domingo, se marcharon del pueblo de inmediato. Huyeron sin mirar atrás, como se suele decir. Lo hicieron por miedo a las represalias. El grupo en el que estaba el fallecido es «bastante potente» y ya había dejado claro que esa muerte no quedaría impune.

El domingo por la tarde enterraron al joven y allí no hubo incidentes, pero tampoco han tardado demasiado en producirse. El pueblo, de unos diez mil habitantes y a veinte kilómetros de Granada, está protegido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que han incrementado su presencia.

Pinos Puente, además, está de fiestas esta semana. En concreto la pedanía de Zujaira, que vive su día grande este jueves 14 de agosto. La Guardia Civil sospecha que en los días de ocio, con mucha gente en la calle, puedan producirse nuevos sobresaltos, por lo que la vigilancia será muy estricta.