Detienen a un hombre de 31 años por la muerte de un joven en el pueblo granadino de Pinos Puente

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años al que relacionan con la muerte de un chico de veinte al que dispararon en el pecho en la madrugada de este sábado 9 de agosto en la localidad granadina de Pinos Puente. El suceso se produjo durante un vuelco, el intento de una banda de narcotraficantes de robar la droga a otra.

Según han confirmado fuentes policiales a ABC, se ha producido en Vista Alegre, una barriada con bastantes casas abandonadas que se dedican al cultivo de marihuana. Se abastecen de suministro eléctrico público, obviamente defraudado, y no hacen fácil la existencia a los vecinos de extracción humilde que todavía quedan en la zona.

Han participado en el vuelco dos familias pertenecientes a otros tantos clanes. En torno a las seis de la mañana, una de esas familias habría intentado quedarse con un cargamento de marihuana ya cultivado por la otra familia. Se produjo entonces un fuerte enfrentamiento en el que aparecieron armas de fuego. Se habrían efectuado siete disparos y dos de ellos impactaron en el pecho del joven, que fue trasladado aún con vida al hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde falleció.

Siendo todo lo ocurrido muy grave, en Pinos Puente temen que las represalias sean aún peores. El clan al que pertenecía el joven tiroteado es «bastante potente», según han indicado las mencionadas fuentes policiales. Tanto, que familiares del grupo en el que se integraba el presunto autor de los disparos ya han desaparecido del pueblo. Literalmente han huido por miedo a las consecuencias.

Esta tarde está previsto el entierro en el cementerio de Pinos Puente del hombre fallecido en el suceso y se desarrollará con una fuerte presencia policial. También la habrá en las fiestas locales, que deben desarrollarse la próxima semana. «No sabemos si van a aprovechar esas fiestas para vengarse o si lo van a dejar para más adelante, pero lo que sí es seguro es que el clan del joven fallecido no se va a quedar de brazos cruzados, antes o después sucederá algo», han enfatizado las fuentes policiales consultadas.