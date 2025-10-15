Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno andaluz desvela hoy los detalles del plan sobre el cribado del cáncer

Los cambios en la consejería de Salud, en la que sigue Antonio Sanz, son la principal incógnita mientras arrecian las críticas de la oposición

La Junta blinda otros cribados de cáncer para evitar más fallos como en el de mama en Andalucía

Interior del hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla
Interior del hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo consejo de Gobierno andaluz este miércoles vendrá probablemente cargado de novedades. Se conocerán más más detalles sobre el plan de choque de la Junta de Andalucía para atajar los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama que se ... extienden a otros como el de colon y el de cérvix. Y también se sabrá si Antonio Sanz, que fue nombrado por Juanma Moreno consejero de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández, aborda nuevos cambios en el área que atraviesa una delicada situación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app