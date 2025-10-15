El Gobierno andaluz desvela hoy los detalles del plan sobre el cribado del cáncer

El próximo consejo de Gobierno andaluz este miércoles vendrá probablemente cargado de novedades. Se conocerán más más detalles sobre el plan de choque de la Junta de Andalucía para atajar los fallos en el programa del cribado del cáncer de mama que se ... extienden a otros como el de colon y el de cérvix. Y también se sabrá si Antonio Sanz, que fue nombrado por Juanma Moreno consejero de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández, aborda nuevos cambios en el área que atraviesa una delicada situación.

Está previsto que, tras la habitual reunión del consejo de gobierno en San Telmo, la rueda de prensa sirva para explicar a fondo todo esos planes que, según lo que la Junta ha anunciado hasta ahora, supondrán una inversión de más de doce millones de euros. Habrá, además del de mama, uno para el cáncer de colon y otro para el de cérvix e implicarán un refuerzo de los profesiones adscritos a estas tareas, «ajustes» en los hospitales Virgen Macarena y Virgen de Valme, ambos en Sevilla, y el Virgen de la Victoria de Málaga además de una revisión de los programas de información y trazabilidad.

También se realizarán campañas para concienciar sobre la necesidad de hacerse pruebas y otras medidas para hacer más fluida la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y las asociaciones de pacientes.

Serán planes que se sumen al ya anunciado la pasada semana por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento que utilizará la Inteligencia Artificial en estos procesos. Se trata de una unidad especial de refuerzo para el cáncer de mama y otra de cáncer de colon en el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla con una sala de endoscopia y una aplicación especial con Inteligencia Artificial para mejorar el proceso de los cribados para prevenir el desarrollo de estos tipos de tumores.

La otra incógnita aún por despejar es cuando habrá nuevo consejero de Salud, algo que podría tardar aún. Al parecer la búsqueda de un nuevo responsable para este área que atraviesa una complicada situación no está siendo fácil. Y más cuando se trata de buscar una persona en la recta final de la legislatura ya que, si no hay ningún cambio de guion, las elecciones autonómicas están previstas en junio de 2026.

Reacción política

Entretanto arrecian las críticas en la oposición. En las últimas horas todas las formaciones han seguido insistiendo en el tema. Desde el PSOE-A, Mario Jiménez, ha afeado al Gobierno andaluz que se esté centrando «exclusivamente» en realizar «una campaña de lavado de imagen del presidente», Juanma Moreno «frente a lo razonable, sensato y humano», que sería perseguir «el esclarecimiento completo» de la «crisis», dónde ha pasado y a cuántas personas ha afectado.

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes que «lo único que le preocupa» al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en relación a «la atención sanitaria» que reciben los andaluces es «no perder un voto».

Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha acusado al presidente andaluz de haber estado «mintiendo» al decir que «conoció hace unos pocos días el problema que hay en el cribado del cáncer de mama que están sufriendo las andaluzas».

«Ha mentido porque las propias afectadas ya han dicho que venían denunciando desde hace meses que la Administración andaluza conocía, efectivamente, los problemas que hay en el cribado del cáncer de mama, y, además, porque la propia administración andaluza, en el año 2023, reconoció dichos problemas«, que, de este modo, »están negro sobre blanco«, ha abundado Manuel Gavira.

Por su parte el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que «está escondiendo información y no para de mentirnos» sobre los diferentes programas de cribado del cáncer,.

Ha anunciado el registro en el Parlamento de una solicitud de información y documentación para que «el Gobierno andaluz publique cuántas mujeres han llamado y en qué provincia son«, en relación a las mamografías, además de advertir sobre las informaciones que «estamos conociendo por los medios de comunicación, por redes sociales» acerca de que «hay gravísimos problemas con el cribado de cáncer de colon y con el cribado de cáncer de cérvix».