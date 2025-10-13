La Junta blinda otros cribados de cáncer para evitar más fallos como en el de mama en Andalucía

La Junta de Andalucía se cura en salud para que evitar que se repita con otros pacientes oncológicos la crisis desatada por los retrasos injustificados en el diagnóstico de mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama. Para prevenirlo, el Gobierno andaluz de ... Juanma Moreno (PP) va a revisar a fondo los protocolos, los sistemas informáticos y los profesionales que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destina a otros dos programas de cribado obligatorios en el sistema nacional de sanidad, el de cáncer de colon y el de cuello de útero o cérvix.

Las demoras en las citaciones de unas 2.000 mujeres que se quedaron en un limbo —a las que el SAS ha llamado para hacerles pruebas tras el resultado dudoso de la primera mamografía—, han convencido al Ejecutivo de la necesidad urgente de establecer nuevos sistemas de verificación que refuercen el blindaje ante posibles errores de comunicación.

El próximo miércoles, el Consejo de Gobierno andaluz va a aprobar dos nuevos «planes de acción», uno para el cáncer de colon y otro para el de cérvix, que se traducirán en un refuerzo de los profesiones adscritos a estas tareas, «ajustes» en los hospitales de referencia como el Virgen Macarena y el Virgen de Valme, ambos en Sevilla, y el Virgen de la Victoria de Málaga, así como una revisión de los programas de información y trazabilidad. También se realizarán campañas para concienciar sobre la necesidad de hacerse pruebas y otras medidas para hacer más fluida la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y las asociaciones de pacientes.

Lo anunció ayer el consejero de Salud y Consumo interino, Antonio Sanz, quien ha asumido el mando tras la dimisión de la anterior titular, la pediatra Rocío Hernández Soto, sobrepasada por una crisis sobre la que reaccionó tarde y, al menos inicialmente, minimizando los testimonios de las mujeres que habían trasladado sus quejas a través de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

La Junta quiere «abordar la situación con carácter integral, global y, sobre todo, aportando soluciones, respuestas, garantizando seguridad a las personas afectadas y, por supuesto, garantizando que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos en nuestra comunidad autónoma», proclamó Sanz. Ésa es la gran inquietud que hay en la Junta, que afloren nuevos casos de pacientes oncológicos que no recibieran notificaciones para someterse una revisión que en el caso del cribado de cáncer de colon debe producirse cada dos años.

Ese temor está ya en boca de la portavoz de la asociación que ha llevado la voz cantante en las denuncias de las pacientes, Ángela Claverol, quien aseguró en el programa 'La Hora' de la 1 que estaban recibiendo llamadas de mujeres y hombres del cribado de cáncer de colon que les indicaban que después de la prueba «tardan meses» en recibir respuesta del SAS sobre sus resultados.

«Queremos que los programas de detección precoz del cáncer sean más rápidos, claros y eficaces. Para ello vamos a dar dos grandes pasos desde lo digital», aseguraron ayer las fuentes oficiales del Gobierno andaluz consultadas por este periódico. El primero de estos pasos se resume en «seguir mejor cada caso, porque hoy, cuando una persona participa en un cribado, la información pasa por distintos sistemas que no siempre están bien conectados», añaden.

Con nuevas herramientas se podrá saber «en qué punto está cada paciente, desde que recibe la carta o mensaje hasta que tiene un diagnóstico, así como cambiar y adaptar los programas con más rapidez si la ciencia o la organización lo requieren y mantener la tecnología siempre actualizada y evitar que se quede obsoleta».

El segundo pilar será el empleo de la Inteligencia Artificial, que «ayudará a que las pruebas se revisen antes y con más precisión, pero primero hay que digitalizar los laboratorios, sobre todo los de anatomía patológica, que son los que analizan biopsias en cribados de cuello de útero, colon y mama». Una vez que culminada esta digitalización se podrá convertir los resultados en imágenes digitales y aplicar programas de inteligencia artificial que detecten mejor las enfermedades y reduzcan el tiempo de diagnóstico. Cien profesionales de nueva contratación se encargarán de esta transformación y digitalización de los laboratorios.

La oposición política ya ha puesto los focos en estos otros sistemas de detección precoz de tumores y ha sembrado la duda de que lo sucedido es «la punta del iceberg» de un problema estructural, según advirtió el pasado viernes la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. La ministra era consejera de Salud en el año 2011, cuando se aprobó el protocolo que, ocho años después, seguía utilizando el Gobierno actual del PP. En él se eliminaron los plazos para informar a las mujeres cuando las mamografías no arrojaban datos concluyentes.

El partido de la hoy vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a presidir la Junta, de la mano de Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía —las otras formaciones de izquierdas—, registró la pasada semana en el Parlamento andaluz una solicitud conjunta para crear una comisión de investigación sobre los «fallos en el cribado de cáncer de mama». En el texto de la iniciativa apuntaban que esta práctica pudo extenderse «a otros programas de cribado de detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix, cuyo silencio a los requerimientos de los grupos parlamentarios o el anuncio de auditoría al respecto induce a sospechar».

El Gobierno andaluz toma la iniciativa de reforzar otros programas para evitar precisamente que esa incertidumbre cunda y garantizar la seguridad a todos los pacientes oncológicos. En paralelo, ha puesto en marcha un plan de choque para repetir las pruebas del cribado de cáncer de mama a unas 2.000 de ellas han sufrido retrasos en su seguimiento.

Además, va a ampliar la plantilla destinada al programa de prevención con 119 profesionales más que trabajarán fines de semana y festivos para que antes del 30 de noviembre todas las afectadas tengan un diagnóstico. «Nos hemos comprometido en hacer todo lo posible para aclarar y resolver esta situación», aseguró Sanz.

Frente a las críticas de la izquierda y de Vox, cuyo líder nacional, Santiago Abascal, ha pedido la dimisión de Moreno y la convocatoria de elecciones, el consejero de Salud en funciones reivindicó que el Gobierno del PP ha invertido «cinco veces más inversión» que el PSOE en la detección precoz del cáncer y la atención a pacientes oncológicos, al pasar de 29,9 millones de euros entre los años 2014 y 2018 a 157,4 millones de euros entre 2019 y 2023.