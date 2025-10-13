Suscríbete a
ERRORES EN LOS DIAGNÓSTICOS

La Junta blinda otros cribados de cáncer para evitar más fallos como en el de mama en Andalucía

Cien nuevos profesionales se encargarán de la digitalización de los historiales con la ayuda de la IA

Los siete días en los que tembló la sanidad andaluza

Dos profesionales estudian pruebas diagnósticas ARCHIVO

Antonio R. Vega y Rafael Aguilar

Sevilla

La Junta de Andalucía se cura en salud para que evitar que se repita con otros pacientes oncológicos la crisis desatada por los retrasos injustificados en el diagnóstico de mujeres sometidas al cribado de cáncer de mama. Para prevenirlo, el Gobierno andaluz de ... Juanma Moreno (PP) va a revisar a fondo los protocolos, los sistemas informáticos y los profesionales que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destina a otros dos programas de cribado obligatorios en el sistema nacional de sanidad, el de cáncer de colon y el de cuello de útero o cérvix.

