Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La densa niebla en Andalucía obliga a desviar casi una veintena de vuelos a Málaga

Gavira (Vox) asegura que si Juanma Moreno no logra mayoría absoluta en Andalucía, «su primera opción será intentar pactar con el PSOE»

El líder de la formación que dirige Santiago Abascal le dice al presidente andaluz que «si le hacen falta nuestros votos, ahí estarán nuestras propuestas y exigencias»

PSOE y Vox hacen 'pinza' para sacar rédito electoral a costa de Juanma Moreno con la crisis del cribado de cáncer de mama

Juanma Moreno presume de gestión y reta al PP a «dejarse la piel» para revalidar la mayoría

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz
Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz e. p.
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las relaciones de Vox con el Partido Popular y con el Partido Socialista van a marcar las próximas elecciones, empezando por Extremadura y poco después en Castilla y León y Andalucía. Con la incógnita, siempre, de las generales, que dependen de si ... Pedro Sánchez aprieta el botón para convocarlas o mantiene la parálisis hasta 2027.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app