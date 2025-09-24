Suscríbete a
El fallo de las pulseras permitió a agresores acercarse a sus víctimas en Granada y Málaga

Un hombre con cinco quebrantamientos de orden de alejamiento manipuló el brazalete y se acercó a la mujer sin que dispositivo detectara el peligro

La Guardia Civil alertó de que las mujeres se quitaban las pulseras porque no les protegían y que había hombres que se las ponían a un animal

Andalucía cuenta con 1.700 pulseras 'antimaltrato' como las que han fallado

La ministra de Igualdad, Ana Redondo
Mercedes Benítez

Sevilla

A medida que se van conociendo datos del fallo de los dispositivos telemáticos, las llamadas pulseras que tenían los maltratadores, se conoce el riesgo que corrieron muchas mujeres que eran víctimas de malos tratos y la vulnerabilidad a la que estaban sometidas por esos fallos.

