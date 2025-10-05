Triple puerta grande en el festejo mixto de Montoro

La localidad de Montoro ha celebrado este sábado un festejo mixto en el que se han cortado siete apéndices en una sesión donde se han lidiado cuatro reses de Núñez de Tarifa y una para rejoneo de Benítez Cubero.

La tarde la ha abierto el rejoneador portugués Paulo Jorge Do Santos que ha obtenido dos orejas en el primero antes de que el tándem de a pie cosechara otros cinco trofeos.

Jesuli de Torrecera, por su parte, ha sumando una y dos orejas en su lote, respectivamente, con opciones en la lidia de ambos oponientes. Ha completado el cartel Oliva Soto, que ha cortado una oreja a cada uno de los toros que ha lidiado.

La cita ha sido un gran prolegómeno para el arranque de la Feria de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, tras el final del festejo mixto, el pregón de esta celebración en el teatro de la localidad, dando así el pistoletazo de salida a unos días de diversión en el municipio.

Se da la circunstancia de que este mismo sábado la empresa Lances de Futuro ha anunciado un festival taurino el 15 de noviembre en la localidad donde torearán, entre otros, Talavante o el cordobés Manuel Román.