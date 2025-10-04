Un festival reunirá en la plaza de Montoro a Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado o al cordobés Manuel Román

La empresa Lances de Futuro, responsable, entre otros cosos, del de Córdoba, ha anunciado este sábado que la plaza de toros de Montoro acogerá el próximo 15 de noviembre un festival que reunirá a «algunas de las figuras más destacadas del momento».

En concreto, el cartel lo componen Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, acompañados por el joven matador cordobés Manuel Román y el novillero Pedro Montalvo, que estoquearán reses de las ganaderías de Romá Sorando, El Cotillo, Jiménez Pasquau y El Cotillo.

Noticia Relacionada Puerta grande para Jiménez, Durán y De Justo en Priego de Córdoba M. Osuna Los diestros cortaron diez orejas en total en el Coso de las Canteras y ante un público entregado

El festival, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montoro, se celebrará en homenaje a Juan Rodríguez 'El Chuli', como reconocimiento a su entrega y dedicación al mundo del toreo.

Con este festejo, ha destacado Lances de Futuro, Montoro volverá a situarse en el centro de la actualidad taurina, ofreciendo a la afición «una cita de máximo interés y categoría».