La primera corrida en Pozoblanco termina con el reparto de nueve orejas

Los matadores David de Miranda, Pablo Aguado y Marco Pérez se han repartido hoy nueve orejas en el segundo festejo de la Feria de Nuestra Señora de Las Mercedes, de Pozoblanco, en una tarde donde se han lidiado toros de Cayetano Muñoz, de posibles.

David de Miranda desorejó al primero de la tarde con una faena donde hubo cadencia de capa, toreando al delantal. Con la muleta, resolvió con firmeza y en los medios ante un astado que se le colaba. Robusto fue su toreo y su apuesta siempre por bajo.

Al cuarto le cortó otras dos orejas con una faena sin capa pero con mucho fondo. Toreo, de nuevo, muy por bajo y puro ante un noble astado. La faena tuvo secuencias por ambas manos, más propias con la fiesta. El cierre, un espectáculo por manoletinas antes de una gran estocada.

Pablo Aguado dejó cuatro fotogramas de capa al segundo, al que muleteó de manera intermitente sin acabar de cuajar. Erró con el acero. Ante el quinto, con más ajuste de capa y toreando a la verónica hasta los medios. Desarrolló una faena a la que le costó asumir cuerpo, algo intermitente, pero con gusto en los seriales.

Marco Pérez, en su presentación como matador en la tierra, dejó dos faenas cargadas de empeño. Anduvo a siempre variado con los engaños y mostrando una inagotable actitud. Cortó una oreja al tercero, al que toreó con firmeza pese a que soltaba la cara. Desorejó al último en una extensa y completa faena.

Pozoblanco Coso de los Llanos. Menos de tres cuartos en tarde con intervalos nubosos y de agradable temperatura. Se lidian reses de Cayetano Muñoz, aceptables y de juego dispar

