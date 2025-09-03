Suscríbete a
Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su Gobierno y el de Sánchez

TOROS

Tapabocas: el tesoro 'minero' de La Quinta indultado en Bilbao

ABC recorre la ganadería cordobesa donde el astado pasta y se recupera junto a becerros y vacas tras su indulto histórico

Borja Jiménez y La Quinta hacen historia con el primer indulto en Bilbao

Tapabocas pastando en la finca de La Quinta en el término de Palma del Río (Córdoba)
Tapabocas pastando en la finca de La Quinta en el término de Palma del Río (Córdoba) Manuel Ariza

Víctor Molino

Córdoba

El hito de Tapabocas no fue una casualidad. Vivir un hecho histórico perdurable hacia el infinito resulta algo poco probable en los tiempos donde lo efímero es lo común ante la extinción de lo que siempre se presuponía como eterno. La sociedad taurina también ... consume en fugaz, a golpe de 'stories' de móvil sin consolidar en retentiva lo que el tiempo nunca podrá borrar.

