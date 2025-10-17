Suscríbete a
Peñarroya-Pueblonuevo

La Subdelegación del Gobierno activa gestiones por el caso del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial

Contacta con Exteriores para conocer los pasos a seguir respecto a Javier Marañón y David Rodríguez, presos desde enero en la cárcel de Black Beach

La crítica situación del cordobés preso en Guinea Ecuatorial: «Estamos desesperados; no sabemos nada de Javier»

Javier Marañón y David Rodríguez, encarcelados en Guinea Ecuatorial ABC
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer de primera mano cuáles son los pasos que se van a dar en el caso del peñarriblense Javier Marañón y el granadino David Rodríguez, ... encarcelados desde principios de año en una prisión de Guinea Ecuatorial.

