Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

Parlamento europeo

La UE denuncia el infierno de un cordobés: está en una cárcel «infrahumana» y donde se violan «sistemáticamente» los derechos humanos

Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, está detenido desde enero en Guinea Ecuatorial, donde acudió a desarrollar un fallido proyecto de TDT

Imagen del Parlamento Europeo
Imagen del Parlamento Europeo abc

ABC Córdoba

Córdoba

El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución haciéndose eco de la delicadísima situación del cordobés Javier Marañón, natural de Peñarroya, y del granadino David Rodríguez, que permanecen detenidos en Guinea Ecuatorial desde el pasado enero en relación con un proyecto fallido de televisión ... digital terrestre (TDT). Las autoridades les acusan de estar involucrados en un presuno caso de corrupción del que ellos se desvinculan.

