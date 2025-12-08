Suscríbete a
La Sinagoga de Córdoba pierde un 13% de sus visitas tras limitarlas para lograr su mejor conservación

Visitantes en la Sinagoga
Visitantes en la Sinagoga V.M.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La Sinagoga protagonizó hasta septiembre una caída interanual de sus visitas que superó el 13%, fruto de las limitaciones al acceso al monumento activadas por la Junta para garantizar su conservación. Medina Azahara sí se anotó un incremento que acarició el 2%. ... Son las grandes conclusiones que arroja para Córdoba el último informe del Ejecutivo regional sobre la red de espacios culturales que le pertenecen en la comunidad.

