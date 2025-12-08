La Sinagoga de Córdoba pierde un 13% de sus visitas tras limitarlas para lograr su mejor conservación

La Sinagoga protagonizó hasta septiembre una caída interanual de sus visitas que superó el 13%, fruto de las limitaciones al acceso al monumento activadas por la Junta para garantizar su conservación. Medina Azahara sí se anotó un incremento que acarició el 2%. ... Son las grandes conclusiones que arroja para Córdoba el último informe del Ejecutivo regional sobre la red de espacios culturales que le pertenecen en la comunidad.

El templo judío sumó 372.498 cordobeses y turistas que acudieron a contemplarlo en los tres primeros trimestres. En idéntico periodo de 2024, esa cifra se había elevado hasta los 430.066. Al contrastar ambas cifras, se comprueba que hay un descenso relevante de la afluencia: -13,4%. En números contantes y sonantes, fueron 57.568 entradas menos.

Tras este retroceso considerable, se encuentra la decisión adoptada por la Junta de reducir desde el 1 de abril el horario de esta joya histórica: se puede visitar de martes a domingo y festivos de apertura, de 9.00 horas a 15.00. El Gobierno autonómico adoptó esta medida para preservarla, ya que un estudio advirtió de riesgos para su conservación por motivos como el acceso masivo de turistas. Y hubo otro cambio en las entradas: se necesita realizar reserva previa para que puedan contemplarla grupos de más de seis personas.

Proyecto en la Sinagoga

Dentro del descenso, hay que matizar que la bajada hasta septiembre sufre una desaceleración respecto a la primera mitad del año. De enero a junio, la merma que había sufrido era del 16,8%. Era un retroceso superior en 3,4 puntos al que se da un trimestre después. Ahora bien, hay que tener en cuenta un elemento en el análisis: la primera mitad de 2024 fue un periodo en el que la afluencia de este monumento avanzaba a ritmo de récord, pero después no pudo mantenerlo y no logró una nueva plusmarca.

La Sinagoga no podrá prolongar en este 2025 el cuatrienio de subida de visitantes que ha protagonizado -lo comenzó tras el hundimiento de 2020, provocado por la entrada en escena del Covid-. En 2024, registró 587.633 visitantes. Logró un alza interanual del 17,7% pero miró aún a distancia a su récord de 2019 (619.110). El pasado año, según los informes del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), fue el tercer hito de interés para los viajeros que contabilizó más entradas.

En cartera tiene un proyecto que le dará aún mayor atractivo. La Junta ya tiene contratada una empresa para que acometa el centro de interpretación de este monumento. Será la cordobesa Construcciones Antroju. El presupuesto es de 427.284 euros. Una vez que arranquen los trabajos -debe ser en breve-, durarán medio año.

Medina Azahara, por su parte, se anotó subida al alcanzar la meta volante de septiembre. Logró un crecimiento de sus visitantes del 1,9%. Pasó de contabilizar 160.079 en los nueve primeros meses de 2024 a registrar 163.050 en el mismo periodo de 2025. Es decir, en números contantes y sonantes, fueron prácticamente 3.000 viajeros y cordobeses más los que disfrutaron de la ciudad palatina.

Los principales monumentos y museos de la capital han registrado un descenso interanual de las visitas del 4,3%

Si en el último trimestre no hay cambio de tendencia, este enclave arqueológico sumará su quinto ejercicio de subida. En 2024, tuvo 223.830 entradas (+3,7%) y fue el cuarto espacio con mayor afluencia entre los que tienen interés para los viajeros. El pasado ejercicio se quedó aún a distancia de su dato previo al coronavirus. Eso sí, se compara con un 2019 magnífico (285.672), ya que supuso su segundo mejor registro.

Una última cuestión a tener en cuenta es que el descenso que sufre la Sinagoga le está pasando ya factura a las estadísticas del conjunto de los principales monumentos y museos de la capital. Según los últimos datos disponibles de los 13 que analiza el Imtur, en el primer semestre sumaron 2,33 millones de visitas. Esa cantidad implica un descenso interanual del 4,3%. De él tiraba el comportamiento del histórico templo, que a fecha de junio retrocedía el citado 16,8%, y también el retroceso del Alcázar (-9,5%).