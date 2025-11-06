El nuevo centro de interpretación de la Sinagoga de Córdoba ya tiene empresa

Suscríbete a
Trabajaos arqueológicos en el solar contgiuo a la Sinagoga, donde irá su centro de interpretación
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La Consejería de Cultura ya tiene empresa que acometa el centro de interpretación de la Sinagoga. Según recoge el perfil del contratante de la Junta, la firma seleccionada ha sido la cordobesa Construcciones Antroju. Acometerá este proyecto con un presupuesto de 427.284 ... euros. Esa cantidad supone una pequeña rebaja sobre el valor de partida de la licitación: -2,5%, lo que se traduce en un ahorro para las arcas públicas.

