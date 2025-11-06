El nuevo centro de interpretación de la Sinagoga de Córdoba ya tiene empresa

La Consejería de Cultura ya tiene empresa que acometa el centro de interpretación de la Sinagoga. Según recoge el perfil del contratante de la Junta, la firma seleccionada ha sido la cordobesa Construcciones Antroju. Acometerá este proyecto con un presupuesto de 427.284 ... euros. Esa cantidad supone una pequeña rebaja sobre el valor de partida de la licitación: -2,5%, lo que se traduce en un ahorro para las arcas públicas.

El contrato aún debe formalizarse oficialmente, porque está en la fase de requerir la documentación necesaria a la empresa ganadora. Está previsto que, una vez que arranquen, los trabajos se prolonguen durante medio año. En septiembre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, apuntó a que, si todo iba bien con la licitación y el desarrollo de los trabajos, este equipamiento podría estar en funcionamiento a mediados de 2026.

Hay que recordar que es un proyecto que ha sufrido retrasos y un concurso fallido. Con este centro de interpretación, el Ejecutivo autonómico busca un doble objetivo. Por un lado, pretende aliviar las aglomeraciones de visitantes en el acceso a este monumento. El fuerte tirón turístico de esta joya histórica ya llevó a la Consejería de Cultura en este ejercicio a recortar el horario de visitas y a implintar la reserva de visitas para grupos de más de seis turistas. Busca así fortalecer su preservación.

Por otro lado, estas instalaciones dotarán al histórico templo jurdío de un espacio expositivo, del que, con el actual espacio de que dispone, no puede gozar. Este centro hará comprensible la historia de la Sinagoga.

Además de informar sobre ella con paneles, maquetas y elementos audiovisuales, permitirá poner en valor las estructuras murales y arqueológicas descubiertas en las distintas campañas desarrolladas el solar contiguo al monumento. El proyecto incluirá los vestigios del baño ritual judío -o 'mikvé'- aparecido durante los trabajos llevados a cabo. .