Cultura invertirá un millón de euros en la mejora de los accesos al Salón Rico de Medina Azahara

La restauración del Salón Rico de Medina Azahara afronta la fase final tras un largo período de cierre y si pronto se podrá visitar de forma libre, se necesita que los caminos de acceso estén en el mejor estado posible. En ello trabaja ... ahora la Junta de Andalucía, que entre finales de 2025 y todo el año 2026 invertirá casi un millón de euros.

La Administración autonómica trabaja en una obra que busca «reordenar y adecuar los itinerarios» que realizan los visitantes al espacio que de forma oficial se llama Salón de Abderramán III, por ser el lugar en que el califa recibía a los embajadores y dignatarios. Se llega por el este, es decir, desde la zona del gran pórtico oriental.

Noticia Relacionada Salvador Escobar, la mano que recompuso el brillo de Medina Azahara durante 50 años Luis Miranda Empezó a trabajar en la ciudad califal en 1963, con 16 años, y Félix Hernández vio en él la habilidad para casar piezas de atauriques

El presupuesto de la contrata -que acaba de sacar a licitación- es de 807.954,46 euros, que con el IVA ascienden a la cifra de 977.624,90 euros, con un plazo de ejecución de nueve meses entre 2025 y 2026. Llega después de una actualización del contrato que ha crecido en más de 350.000 euros para llegar al montante actual.

Los trabajos implican además la recuperación del histórico Camino de los Nogales, una de las vías que se encuentran en «mejor estado de comprensión y visualización por parte del usuario». Es una de las vías históricas y lleva al puente del mismo nombre.

Desgaste

Allí se tienen que construir diversos tramos de pasarelas para el tránsito de los visitantes y proteger las zonas que tienen pavimento original, por la necesidad de conservarlo.

La memoria realizada por la Junta de Andalucía argumenta que el incremento de visitantes en los últimos años a la ciudad califal ha provocado «el progresivo desgaste de las zonas de circulación», en especial el pavimento en la zona del acceso y explanada inicial hasta la Puerta Norte.

Esto se acentuó con la declaración de Medina Azahara como Patrimonio Mundial, en el verano de 2018, que trajo consigo «un brusco incremento» del número de visitas. La apertura al público de zonas que hasta ahora no se podían visitar ha hecho que la Junta quiera «reordenar el flujo y los itinerarios de circulación de los visitantes».

Limpieza y nivelados se conjugarán con las pasarelas y la protección de los pavimentos originales

Así se conseguirá uno de los objetivos fundamentales, que es que la visita a Medina Azahara «se produzca de forma más segura, tanto para ellos como para el bien». Se atenderá especialmente a limpieza, rejuntados, reparación, nivelados de terreno y eliminación de materiales nuevos añadidos, entre otros aspectos.

La Consejería de Cultura sigue así descontando pasos hasta el momento en que terminen las obras de restauración del Salón Rico, que ahora se puede visitar dentro del programa 'Abierto por obras', de manera guiada y concertada, pero que cuando termine la reparación de la fachada y del interior se integrará en las visitas habituales.