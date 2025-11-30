Suscríbete a
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

Cultura invertirá un millón de euros en la mejora de los accesos al Salón Rico de Medina Azahara

Licita los trabajos que se ejecutarán durante 2026 los trabajos y que, además, recuperarán el Camino de los Nogales

Interior del Salón Rico de Medina Azahara
Interior del Salón Rico de Medina Azahara ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

La restauración del Salón Rico de Medina Azahara afronta la fase final tras un largo período de cierre y si pronto se podrá visitar de forma libre, se necesita que los caminos de acceso estén en el mejor estado posible. En ello trabaja ... ahora la Junta de Andalucía, que entre finales de 2025 y todo el año 2026 invertirá casi un millón de euros.

