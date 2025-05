Efficold se lanza a fabricar en Lucena robots humanoides para bares y restaurantes

Camareros con forma humana pero que no lo son , que no cobran nada y que son capaces de trabajar las 24 horas del día sin descanso, 365 días al año. Ese es no ya el futuro, sino el presente -aunque a pequeña escala todavía- del servicio al cliente en la hostelería .

Siempre harán falta personas en bares y restaurantes, al menos mientras los clientes sigan siendo humanos. Pero hay tareas que pueden automatizarse para liberar a los camareros de parte de su carga. Para eso están los robots, que cada vez más intentan parecerse a los seres humanos si no en el trato, sí en el aspecto físico.

Efficold, una empresa lucentina de tecnología industrial que tiene gran parte de su negocio en la hostelería, va a comenzar a fabricarlos en sus instalaciones lucentinas. De su factoría de 85.000 metros cuadrados saldrán en breve los primeros modelos de un robot llamado Kime, todo lo parecido a un humano que pueden ser estos artilugios sin perder funcionalidad.

El diseño del robot es de la empresa sevillana Macco Robbotics , pero la fabricación y el montaje se llevarán a cabo en la factoría cordobesa , que ya ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes demandas. En octubre de 2020, por ejemplo, se lanzaron al mercado de las mascarillas con una marca propia desarrollada también en Lucena.

Además, Efficold se encargará también de la comercialización y distribución del producto gracias a su presencia en los mercados de hostelería. Ambos socios se encuentran ahora mismo en el Mobile World Congress de Barcelona presentando su innovador proyecto.

Fuentes de la empresa consultadas por ABC han apuntado que « Efficold aporta el montaje en serie y ha contribuido en el diseño del producto, y es un partner tanto industrial como para comercializar su producto, ya que nuestros principales clientes son potenciales para que nos compren esta tecnología».

El robot Kime cuenta con inteligencia artificial y que hace uso del 5G para interactuar con los clientes en tiempo real y que puede determinar el consumo que se está realizando, el perfil del cliente que hay detrás del consumo o avisar de las existencias disponibles, entre otras capacidades. «Un amplio abanico de posibilidades que no solo proporcionará nuevas experiencias a los clientes, sino que permitirá a camareros optimizar su tiempo liberándolos de las tareas que más esfuerzo físico conllevan», afirma la empresa en un comunicado.

Kime no saldrá solo de la planta de Lucena. Estará acompañado por Cart , otro robot también práctico pero con una apariencia que ya no pretende al camarero de toda la vida. Es más bien un carrito automático portátil.

Así son los partners

Macco Robotics es una reconocida ingeniería andaluza especializada en humanoides que diseña toda la tecnología patentada de la que están compuestas estos robots. Fue creada en Sevilla a finales de 2013 y su primer desarrollo fue precisamente una primera versión de Kime , que los ingenieros fueron mejorando durante tres años hasta llegar a la versión final que ahora se comercializa.

Por su parte, Efficold , con una plantilla actual de 780 trabajadores y una potente red logística propia tanto en Europa como Estados Unidos, Latinoamérica y Oriente Medio, cuenta en Lucena con unas instalaciones industriales de 85.000 metros cuadrados desde donde fabricarán las nuevas soluciones robóticas para el sector servicios y que vienen de la mano de su nuevo Plan Estratégico de Sostenibilidad .

