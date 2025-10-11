Suscríbete a
El manto de la Virgen de la Esperanza de Córdoba se restaura para eliminar cera y deterioro

Restauración del manto de la Virgen de la Esperanza
ABC Córdoba

Córdoba

El manto de María Santísima de la Esperanza se presenta para el Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' tras un proceso de limpieza y conservación que le ha devuelto lo mejor de su esplendor. Lo ha realizado el conservador y ... restaurador Juan Pablo Morales.

