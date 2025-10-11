El manto de la Virgen de la Esperanza de Córdoba se restaura para eliminar cera y deterioro

El manto de María Santísima de la Esperanza se presenta para el Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente' tras un proceso de limpieza y conservación que le ha devuelto lo mejor de su esplendor. Lo ha realizado el conservador y ... restaurador Juan Pablo Morales.

Como ha explicado, la actuación ha estado orientada a garantizar la estabilidad material del bien textil de cara a su próxima exposición pública, en el marco de un evento que implica su manipulación y montaje.

En este contexto, las labores se han centrado principalmente en la eliminación de depósitos de cera acumulados durante anteriores salidas procesionales, así como en la limpieza superficial mediante aspiración controlada y la fijación puntual de elementos desprendidos o en riesgo de desplazamiento.

La presencia de cera constituye un factor de deterioro común en textiles procesionales, consecuencia directa de su uso en contextos cultuales. Estos residuos, compuestos por mezclas de hidrocarburos sólidos, grasas y pigmentos, presentan un comportamiento físico-químico complejo que afecta de manera directa a las fibras.

Mecánica y térmica

Su rigidez y adherencia pueden generar tensiones localizadas, deformaciones y fracturas en el tejido base, así como alterar las propiedades ópticas de los bordados metálicos, modificando su tonalidad, brillo y lectura cromática.

El proceso de eliminación en el manto de la Virgen de la Esperanza, obra de las Madres Adoratrices y terminado en 1970, se ha desarrollado mediante una metodología mixta de limpieza mecánica y térmica controlada, aplicando técnicas localizadas de ablandamiento con temperatura indirecta y baja intensidad para permitir la retirada de los residuos sin riesgo de migración hacia las capas internas.

Detalles Aspecto del manto antes y después de la intervención y durante el proceso ABC

Todo el procedimiento se ha realizado bajo observación dirigida y control ambiental, evitando así tensiones dimensionales en el tejido. Este tipo de actuaciones responden a los principios de mínima intervención, compatibilidad y reversibilidad, garantizando que cualquier acción realizada sobre el bien sea estable en el tiempo y no comprometa futuras intervenciones.