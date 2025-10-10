Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

datos de la junta

El Vía Crucis Magno coloca la ocupación de hoteles y pisos turísticos de Córdoba a la cabeza de Andalucía en el puente del Pilar

En la provincia, los alojamientos de una a cinco estrellas se llenarán a más del 81% y los pisos para viajeros, al 73%

Los viajeros alojados en apartamentos turísticos en Córdoba se multiplican por cuatro en la última década

Los turistas dejan en Córdoba una media de 91,34 euros en el segundo trimestre de 2025

Turistas en el el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Turistas en el el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía ha informado este viernes, en un comunicado, de que los hoteles de la provincia de Córdoba superarán el 81% de ocupación en el puente del Pilar, con lo que se situarán por encima de la media andaluza.

La ... comunidad autónoma prevé superar el 77,4% desde este viernes y hasta el domingo. Así lo señala el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. Córdoba liderará, junto a Málaga y Sevilla, liderará la ocupación turística en la comunidad en este ciclo festivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app