El Vía Crucis Magno coloca la ocupación de hoteles y pisos turísticos de Córdoba a la cabeza de Andalucía en el puente del Pilar

La Junta de Andalucía ha informado este viernes, en un comunicado, de que los hoteles de la provincia de Córdoba superarán el 81% de ocupación en el puente del Pilar, con lo que se situarán por encima de la media andaluza.

La ... comunidad autónoma prevé superar el 77,4% desde este viernes y hasta el domingo. Así lo señala el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía. Córdoba liderará, junto a Málaga y Sevilla, liderará la ocupación turística en la comunidad en este ciclo festivo.

Noticia Relacionada El verano más caluroso en 61 años no puede con el tirón de Córdoba: los mejores datos turísticos desde 2019 Francisco Poyato Entre agosto y julio visitaron la ciudad 143.878 turistas que contrataron 242.284 noches de hotel Hay que tener en cuenta que ese 81% de ocupación para el conjunto de nuestro territorio es más alto en la capital -motor de la actividad turística en nuestra tierra-, porque a la festividad del Pilar se suma el hecho de que la capital acoge este sábado su Vía Crucis Magno. Nuestra provincia, explica la Junta, destaca de cara a este puente en la ocupación de las viviendas de uso turístico (VUT), ya que se estima que se llenen el 72,7% de las plazas ofertadas, el mayor porcentaje tras Sevilla, donde se prevé que se alcance la ocupación más elevada, un 77,2%. La media andaluza se quedará se sitúa en el 48,3%. En cuanto a la percepción de los empresarios andaluces, el 83,6% de ellos afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores.

