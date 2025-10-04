Todas las imágenes que procesionan en el Vía Crucis Magno de Córdoba

El Vía Crucis Magno 'Córdoba Vía Sacra de Occidente' recordará en las calles el primer vía crucis que rezó el Beato Álvaro de Córdoba en Scala Coeli. El sábado 11 de octubre un total de 35 imágenes titulares, 34 pasos pertenecientes a 33 cofradías de Córdoba y de doce municipios de la provincia formarán parte de la gran celebración diocesana.

El Cristo de San Álvaro, imagen estrechamente unida con el reformador dominico, saldrá desde la parroquia de San Basilio hasta el altar dispuesto junto al Patio de San Eulogio, entre las calles Amador de los Ríos y Torrijos. Desde allí presidirá el Vía Crucis Magno.

La carrera oficial transcurre por la calle Amador de los Ríos, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón y el Patio de los Naranjos.

1 El Cristo de San Álvaro en la celebración de un triduo en su honor Rafael carmona Hermandad de San Álvaro de Córdoba Cristo de San Álvaro

El reformador dominico encontró a un hombre herido junto a Scala Coeli, lo envolvió en su capa y lo llevó al convento, según cuenta la tradición. Al abrirla halló una imagen de Cristo Crucificado. De ahí que San Álvaro se considere el Patrón de las cofradías, por ser portador de Cristo.

La imagen, que se venera en el templo de Santo Domingo de Sacala Coeli, en plena Sierra de Córdoba, puede datarse entre los siglos XV y XVI, y es el que abrirá el gran acontecimiento con un traslado que saldrá desde la iglesia de San Basilio.

2 El Cristo de las Aguas de Palma del Río ASM FOTO Hermandad de las Aguas de Palma del Río Cristo de las Aguas

El Santísimo Cristo de las Aguas de Palma del Río abrirá el primero de los cuatro bloques existentes. Es una imagen que se atribuye al escultor cordobés José Izquierdo, que se donó a la parroquia de San Francisco en 1961 y procesiona en vía crucis cada Lunes Santo en este municipio rezando el vía crucis.

Por esa razón figura entre los primeros, en el de las hermandades relacionadas con esta oración.

3 El Cristo de la Caridad, en vía crucis en Pozoblanco La Caridad POzoblanco Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en su Vía Crucis de Pozoblanco Cristo de la Caridad

El Cristo de la Caridad en su Vía Crucis es el titular de una austera cofradía de Pozoblanco y sale a hombros de doce hermanos, sin paso.

La imagen es obra de Carlos Bravo Nogales y será la única que cruce en esta jornada el Guadalquivir, puesto que tiene su sede en la parroquia de San José y Espíritu Santo, en el Campo de la Verdad.

4 Jesús del Calvario, el pasado Miércoles Santo, con la iglesia de San Lorenzo al fondo Rafael carmona Hermandad de la Vía Sacra de Nuestro Padre Jesús del Calvario de Córdoba El Calvario

Nuestro Padre Jesús del Calvario es de 1724, obra del trinitario descalzo Fray Juan de la Concepción. En el año 1722 nació la cofradía del Calvario de la que es titular para rezar la Vía Sacra desde San Lorenzo hasta el Campo del Marrubial, a extramuros de la ciudad.

La hermandad acaba de cumplir su tercer centenario de existencia, al igual que su titular, que es una de las imágenes tradicionales de la Semana Santa de Córdoba, caracterizado por la dulzura. Le acompaña la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Arahal.

5 El misterio de la Sagrada Cena, el pasado Jueves Santo Ángel Rodríguez Hermandad de la Sagrada Cena de Córdoba Sagrada Cena

La cofradía de la Sagrada Cena se fundó en la parroquia de la Trinidad, pero en 2001 se trasladó a la entonces recién nacida parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, en el barrio de Poniente.

Fue la primera cofradía en llegar desde la zona occidental hasta la carrera oficial, en 2002. Nuestro Padre Jesús de la Fe es obra del escultor cordobés Miguel Ángel González Jurado en 1994, y el resto de los apóstoles del misterio son de 1996. Va con su propia agrupación musical.

6 Nuestra Señora de las Angustias, en la procesión del Jueves Santo en Córdoba Rafael carmona Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba Las Angustias

Las Angustias es la joya de la Semana Santa de Córdoba. Su cofradía, fundada en 1558, es la más antigua de la ciudad porque nunca ha interrumpido su actividad desde entonces, y en 1628 recibió a sus imágenes titulares, que el escultor Juan de Mesa había dejado prácticamente concluidas antes de su muerte el 26 de noviembre de 1627.

La presencia de estas imágenes en el primer bloque tiene que ver con San Álvaro porque fue el dominico gran devoto de esta iconografía y advocación.

Tenía una imagen en su celda a la que rezaba con mucho fervor y lo difundió en Córdoba, razón por la cual la cofradía nombró a San Álvaro protohermano. Lleva el acompañamiento de la banda de música de El Saucejo (Sevilla).

7 Jesús de las Penas y de la Oración en el Huerto de Cabra Hermandad Oración HUerto Cabra Hermandad de la Oración en el Huerto de Cabra Jesús de las Penas y de la Oración en el Huerto

El vía crucis de San Álvaro comienza con la Oración en el Huerto, que representa la cofradía de Cabra. Es una hermandad que se fundó en 1972 con antecedentes desde el siglo XVIII.

Tanto el Señor de las Penas como los apóstoles son obra de Juan Manuel Miñarro, que los ha restaurado para esta ocasión.

Saldrá de la parroquia de San Fernando y estará acompañado por la agrupación musical de la Redención de Sevilla.

8 El Rescatado, durante la estación de penitencia del Domingo de Ramos 2025 Rafael carmona Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado de Córdoba El Rescatado

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado es una gran devoción de Córdoba desde su llegada en 1713, realizado por el escultor Francisco Díaz de Pacheco, que cautiva por su unción y dulzura. Fue sometido a una restauración en el taller de Rosa Cabello y Enrique Ortega en el año 2021.

Esta imagen visitó en junio por primera vez en su historia a los internos de la Prisión de Córdoba y presidió una misa allí por el Tiempo Jubilar Trinitario. El Señor irá acompañado en el Magno por la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo, de Málaga.

9 Jesús en la Columna, en procesión en Priego de Córdoba Hermandad Columna Priego Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Priego de Córdoba Jesús en la Columna

Para representar la flagelación en este primer bloque llega el Señor de la Columna de Priego de Córdoba, una de las grandes joyas de la provincia. Su cofradía, la de la Vera-Cruz, tiene 475 años.

El Señor es una imagen atribuida a Alonso de Mena, en lo mejor de la escuela granadina, de hacia 1642. Su monumentalidad, expresión y fuerza llaman la atención.

Saldrá de la basílica menor de San Pedro con el acompañamiento de la banda de la Soledad de Mena. En su localidad ha protagonizado recientemente una Santa Misión Evangelizadora.

10 El paso de misterio de la Coronación de Espinas de Córodba, el Lunes Santo Rafael carmona Hermandad de la Merced Coronación de Espinas

El misterio de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, titular de la cofradía de la Merced, es uno de los más admirados de Córdoba. El Señor es obra de Francisco Buiza, está a punto de cumplir 50 años y se mostrará recién restaurado, con una fuerte y expresiva mirada al cielo.

Las demás imágenes son de Francisco Pinto Berraquero, sobre un paso de Antonio Díaz Fernández. Va acompañado por la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas.

11 El Señor de los Afligiidos, de Puente Genil AM AFLIGIDOS PUENTE GENIL Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil Afligidos

El misterio de Jesús de los Afligidos de Puente Genil representa el juicio de Pilatos y la presentación de Jesús al pueblo. Es una imagen de Francisco Berlanga de Ávila para la cofradía de la Santa Cruz de Puente Genil.

Su misterio es de varios autores. De Antonio Bernal es Pilato, mientras que Pedro García Velasco talló a un romano y a Barrabás; Luis Sergio Torres realizó a Claudia Prócula; y Jesús Gálvez, a otro romano.

El Señor se encuentra en la actualidad en la parroquia de San Andrés de Córdoba en la capilla de la Esperanza, pero el paso al completo sale desde la casa de hermandad de la Esperanza, con la agrupación musical propia de la cofradía.

12 Jesús de la Pasión, sobre su paso, en su barrio del Alcázar Viejo de Córdoba Rafael carmona Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Córdoba Jesús de la Pasión

El momento del Señor con la cruz a cuestas está representado por Jesús de la Pasión, titular de una hermandad con sede en la parroquia de San Basilio de Córdoba, muy cerca del recorrido común del Vía Crucis Magno.

Es una imagen de escuela sevillana del siglo XVII, con una valiosa cruz barroca y sobre un paso muy personal de madera oscura. Le acompaña la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, de Ciudad Real.

13 El Cristo de Zacatecas y la Virgen del Socorro de Montilla Cofradía Vera-Cruz Montilla Cofradía de la Santa Vera-Cruz y del Cristo de Zacatecas Cristo de Zacatecas

Para la crucifixión y muerte del Señor en la cruz llega el Santo Cristo de Zacatecas de Montilla. Como su propio nombre indica, procede de esta ciudad que ahora está en México y forma parte de aquellas imágenes realizadas por los nativos.

Destaca por su expresividad y gran tamaño, pues alcanza 2,10 metros. Su cofradía es la de la Vera-Cruz y a los pies figura la Virgen del Socorro, obra de Antonio Bernal en 2005. Sale de la Santa Iglesia Catedral.

14 El paso de las Angustias de Montoro, ya dispuesto en la iglesia de San Agustín de Córdoba Hermandad Angustias Montoro Hermandad Misericordia Angustias de Montoro Angustias de Montoro

Cierra el bloque del vía crucis de San Álvaro Nuestra Señora de las Angustias de Montoro, que sale desde la iglesia de San Agustín. Se trata de una obra de Pío Mollar Franch en 1941, en que el Señor reposa la cabeza en el regazo de la Madre.

El paso es obra de Andrés Valverde y sus hijos, e irá con el acompañamiento de la banda de música Santa Cecilia de Montoro.

15 María Santísima de la O, en su palio, el Sábado de Pasión Rafael Carmona Hermandad de la O de Córdoba Virgen de la O

Con la Virgen de la O se abre el bloque de imágenes bajo palio que celebran el Año Jubilar de la Esperanza. Es una imagen de Antonio Bernal que se bendijo en el año 1996 para una hermandad naciente, en la entonces joven parroquia de la Aurora del barrio de Fátima, pero que no ha tenido un camino fácil.

Su aprobación definitiva, de hecho, no llegó hasta comienzos del año 2024. Será la segunda ocasión en la que acude a la Catedral, aunque todavía no participa en la carrera oficial de la Semana Santa.

16 La Esperanza del Valle, en su palio Ángel Rodríguez Hermandad de la Sagrada Cena de Córdoba Esperanza del Valle

María Santísima de la Esperanza del Valle, titular de la hermandad de la Sagrada Cena, es obra de Miguel Ángel González Jurado y se bendijo en diciembre de 2001, ya en el templo al que la cofradía acababa de llegar en esa fecha.

Va en un palio de estilo manierista concebido por Julio Ferreira, Manuel Jiménez, Miguel Ángel González y Francisco Mellado, con bordados de Mercedes Pareja en las caídas de terciopelo verde y de Jesús Rosado en la gloria del palio. La orfebrería es de Manuel Valera. Acompaña la banda de música Tubamirum, de Cañete de Las Torres.

17 La Esperanza, en su palio, el Domingo de Ramos Valerio Merino Hermandad de la Esperanza de Córdoba La Esperanza

La Virgen de la Esperanza es una imagen debida a Juan Martínez Cerrillo en 1947, para la cofradía que entonces llamaron de los Gitanos. Su dulzura y personalidad la hacen una de las más queridas.

Su paso de palio tiene todavía la huella de su autor, aunque ha comenzado con el bordado de las bambalinas, obra del taller de Sucesores de Caro con diseño de Gonzalo Navarro Ambrojo. Va acompañada por la banda de música María Santísima de la Esperanza.

18 La Virgen de la Paz, bajo su palio, el Miércoles Santo Valerio Merino Hermandad de la Paz de Córdoba La Paz

María Santísima de la Paz y Esperanza, la Paloma de Capuchinos, es una de las imágenes con más devoción de cuantas partipan. Es obra de Juan Martínez Cerrillo en 1939 y vivió su coronación canónica el 15 de octubre de 2022.

La Virgen va bajo un palio ochavado de bordado en hilo de plata, con diseño de Jesús de Julián y ejecución de Bordados Salteras. El manto lo concibió Fray Ricardo de Córdoba. Acompaña la banda de música de Arahal.

19 Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto Valerio Merino Hermandad del Huerto de Córdoba El Señor del Huerto

Con el Huerto de Córdoba comienza el último bloque, que es el del Vía Crucis de San Juan Pablo II. Pertenece a una cofradía fundada en el siglo XVII y reconstruida a partir de 1975, hace ahora medio siglo.

El Señor de la Oración en el Huerto, que participó en la Misión Evangelizadora en el Sector Sur en septiembre, es una obra de finales del siglo XVII. El ángel confortador es de José Antonio Navarro Arteaga en 2004 y los apóstoles de Jesús Gálvez, todo sobre un paso dorado de Guzmán Bejarano.

20 El Señor del Prendimiento Ángel Rodríguez Hermandad del Prendimiento de Córdoba El Prendimiento

El misterio en que comienza la Pasión, el del Prendimiento, fue desde el nacimiento de la cofradía de los Salesianos, en 1952, uno de los más espectaculares de la Semana Santa de Córdoba, aunque se ha renovado con los años.

Nuestro Padre Jesús, Divino Salvador es obra de Antonio Dubé de Luque en 1990, mientras que el misterio se debe a Antonio Bernal. El conjunto va sobre un paso realizado por Miguel Ortiz y Manuel Jurado que pronto estará dorado. Acompaña la agrupación musical Cristo de Gracia.

21 El Señor del Perdón, el Miércoles Santo de 2025 Ángel Rodríguez Hermandad del Perdón de Córdoba El Perdón

Representa el Perdón el momento de la comparecencia de Jesús ante Anás, antiguo Sumo Sacerdote, y la forma en que uno de los criados golpea el rostro del Señor.

La cofradía nació en 1990 y llega desde San Roque con el Señor del Perdón, obra de Francisco Romero en 1994, y un misterio realizado por Manuel Luque Bonillo a partir de 1996, sobre un paso de José Carlos Rubio.

Va con la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta, de Córdoba.

22 El paso de misterio de la Redención Ángel Rodríguez Hermandad de la Estrella de Córdoba La Redención

El misterio del Señor ante Caifás es el primer paso de la hermandad de la Estrella, otro de los más espectaculares de Córdoba. Nuestro Padre Jesús de la Redención es de 1992, de Miguel Ángel González Jurado, y su misterio se completó a partir de 1997, sobre un paso de Antonio Ibáñez de talla valiente.

Su andar con la agrupación musical que lleva su nombre, todo un estandarte de la hermandad, puede ser uno de los grandes atractivos en su largo camino desde la iglesia de San Fernando.

23 Paso de misterio del Señor de la Sentencia Valerio Merino Hermandad de la Sentencia de Córdoba La Sentencia

Otro de los misterios clásicos de la Semana Santa de Córdoba es el de la cofradía de la Sentencia. El Señor, obra de Juan Martínez Cerrillo en 1945, es el testigo de la primera etapa de su cofradía.

Luce una túnica de Francisco Pérez Artés. Las imágenes que lo acompañan, de 1993, son de Miguel Ángel González Jurado, y destaca por la expresividad. Es un misterio de tribunal clásico, con andar serio y la banda de cornetas de Nuestra Señora del Sol, que inicia una tercera etapa con esta cofradía.

24 El Señor de la Columna, en la procesión Magna pasionista de Lucena Felipe Osuna Cofradía de la Columna de Lucena Señor de la Columna

El Vía Crucis Magno servirá para ver en Córdoba a una de las grandes imágenes de la diócesis: Nuestro Padre Jesús de la Columna de Lucena, obra de gran valor artístico debida al escultor Pedro Roldán, realizada entre 1674 y 1675.

La anatomía, unción y mirada del Señor impactan a quien lo contempla. Llega poco después de su restauración, a cargo de Pedro Manzano.

La hermandad es posterior, de 1923, y muestra a su misterio en un paso de plata de meneses. Acompañará la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, y para mostrar en Córdoba el ritual tan personal de la santería.

25 El Señor de Coronación de Espiinas saliendo de la parroquia de Santa Marina de Fernán Núñez Antonio Luque Hermandad de Coronación y Angustias de Fernán Núñez Coronación de Espinas

La de la Coronación de Espinas de Fernán Núñez es la hermandad más joven de su localidad porque se fundó en 1993, y lleva el misterio de la Coronación de Espinas, presidido por el Señor, obra de Salvador Madroñal en 2003. Las demás imágenes son de Manuel Martín Nieto y de Alfonso Tejederas.

Va sobre un paso barroco de madera oscura y con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores Fe y Consuelo de Martos. Saldrá de la parroquia de San Pedro.

26 Jesús Nazareno con su inconfundible cruz, el Jueves Santo Valerio Merino Hermandad de Jesús Nazareno de Córdoba Jesús Nazareno

El momento en que el Señor carga con la cruz en este misterio lo representa Jesús Nazareno, titular de una antigua cofradía que fue capital desde el siglo XVI y se extinguió en el XIX, pero después renació.

El Señor es una imagen del siglo XVI, de autor anónimo, y llena de unción, y lleva un hermoso ajuar: túnica bordada en oro, peana de plata del siglo XVIII y cruz de plata del siglo XIX, todo sobre un paso de Andrés Valverde.

27 Jesús Caído de Aguilar, en la misa de despedida antes de su traslado a la capital Cofradía Jesús Caído Hermandad de Jesús Caído de Aguilar de la Frontera Jesús Caído

El momento en que Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar con la cruz lo representa Jesús Caído de Aguilar de la Frontera, una valiosa imagen atribuida al escultor Blas Molner, en el siglo XVIII, titular de una cofradía fundada en 1876.

La expresividad de la imagen destaca en este conjunto, que saldrá de la iglesia de San Francisco con la agrupación musical de las Angustias de Alcalá la Real (Jaén).

28 Misterio del Buen Suceso, durante la jornada del Martes Santo Rafael Carmona Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso de Córdoba Buen Suceso

Para el momento en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén llega el misterio de Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso. Tras el Señor va la Virgen María, ambas imágenes antiguas, y también San Juan, las Marías, Simón de Cirene y un soldado romano, en un misterio completado por Miguel Ángel González Jurado y que ha ganado en escenografía en los últimos años.

Va sobre un paso rocalla, obra de Miguel Ortiz y Manuel Jurado. Acompaña la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud, de Córdoba.

29 El Cristo de la Expiración, del siglo XVII Hermandad Expiración la Rambla Cofradía del Cristo de la Expiración Expiración

La estación de la crucifixión se representa con el Santísimo Cristo de la Expiración de La Rambla, una imagen del siglo XVII de gran valor, que se ha atribuido a lo mejores autores de la escuela andaluza, pero que siempre se ha mostrado enigmática.

Pese a su advocación, mantiene una actitud de diálogo con el fiel que puede rezar a sus pies y destaca por su impactante factura técnica. Saldrá de la iglesia de San Agustín sobre un paso dorado con el acompañamiento de su agrupación musical.

30 El Cristo de la Conversión, en las calles el Viernes Santo Ángel Rodríguez Hermandad de la Conversión de Córdoba La Conversión

La hermandad de la Conversión está presente en la cita con el Cristo de la Oración y la Caridad, que representa el diálogo con el buen ladrón, que se convierte en ese momento crucial.

La joven corporación cordobesa llega con un grupo escultórico obra de Pedro Antonio García Velasco, a partir del año 2017, y con la singularidad de que San Dimás está a la izquierda.

31 El Cristo de las Penas, a la salida de Santiago Rafael Carmona Hermandad de las Penas de Córdoba Las Penas

Quizá la imagen más antigua que participa es el Cristo de las Penas, de entre los siglos XIII y XV, de estampa gótica, que es la más antigua de la Semana Santa de Córdoba.

Para la estación que habla de Jesús con la Madre y el discípulo se ha escogido este paso en el que el Señor va con la Virgen de los Desamparados y San Juan, ambos obra de Antonio Eslava, en un paso de madera oscura, con el acompañamiento de la banda de los Gitanos de Sevilla.

32 El Cristo del Remedio de Ánimas, en 2023 Álvaro Carmona Hermandad del Remedio de Ánimas de Córdoba Ánimas

La estética inmutable de la cofradía de Ánimas estará presente en la gran procesión con el Cristo del Remedio de Ánimas, una imagen del siglo XVII que destaca por una impronta única, con los clavos convertidos en azucenas, el velo de las tinieblas, la melena y el sudario.

Sale de la iglesia de San Lorenzo acompañado por su propio coro de hermanos, que cantan el salmo 'Miserere' y crean una atmósfera única a su paso.

33 El Santo Sepulcro de El Carpio J. Zurita Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro de El Carpio Santo Sepulcro

El momento en que el Señor yace en la tumba está representado por la hermandad de El Carpio, que llega desde la iglesia de San Pedro con uno de los elementos patrimoniales más singulares.

Es la urna o sarcófago en que va el titular, que realizó el escultor Gregorio Fernández, maestro de la escultura castellana, para uno de sus yacentes más estremecedores, y que llegó a El Carpio a través de los marqueses. La imagen titular es obra de Antonio Castillo Lastrucci.

34 Primer plano de Nuestra Señora de los Dolores Fran Pérez Hermandad de los Dolores de Córdoba Los Dolores

Como pasaba en las antiguas procesiones oficiales del Santo Entierro de Córdoba, tras la urna va la Virgen de los Dolores. La Señora es una imagen realizada por Juan Prieto en 1719, que desde entonces es foco de una gran devoción en la ciudad.

Su estética es única y exclusiva, con el rostrillo enjoyado, las joyas y el paso sin palio. Irá con la banda de música de Dos Torres evocando aires de Viernes Santo.

35 El Señor Resucitado, en su procesión de este año Valerio Merino Hermandad del Resucitado de Córdoba Resucitado

El Vía Crucis Magno concluye con la presencia triunfal de Nuestro Señor Resucitado, que creó el escultor y profesor Juan Manuel Miñarro López. Se bendijo el 15 de mayo de 1988.

Fue tallado en tilo policromado y representa a Jesús de pie en el momento de salir del sepulcro, con la mano derecha alzada a media altura y la izquierda llevando un báculo en forma de cruz, símbolo de la victoria sobre la muerte. Su altura es de 1,87 centímetros.