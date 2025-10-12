El apoteósico encuentro de la Vírgenes de la Esperanza y la Paz al regreso del Vía Crucis Magno de Córdoba

Terminaba el Magno Vía Crucis 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente'. Casi todas las imágenes ya descansaban en la Catedral o regresaban a sus templos, y ya cuando el sábado había pasado a domingo, ha tenido lugar un acontecimiento emotivo e irrepetible: se han ... encontrado cara a cara la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Paz.

Las dos devociones se habían seguido desde su entrada en la carrera oficial hasta la calle Capitulares. La Esperanza estaba al final y parecía que iba a seguir hacia San Pablo. La Paz se encontraba casi en la iglesia. Se masticaba en el ambiente que podía suceder algo histórico, y así ha sido desde las 0.50.

La Virgen de la Esperanza se ha levantado y, poco después, también María Santísima de la Paz y Esperanza. La banda de la Esperanza, que acompaña a la imagen de San Andrés, ha comenzado a tocar la marcha 'Paz y Esperanza', de Martín Salas, dedicada a la titular de la cofradía del Miércoles Santo.

Y en ese momento, la Esperanza no ha girado su derecha, sino a su izquierda. Se daba la vuelta y buscaba a la Paz. Las dos imágenes, las dos 'Niñas' que Juan Martínez Cerrillo realizó con menos de una década de diferencia, estaban frente a frente por primera vez. Son dos imágenes que salen en días distintos.

Una multitud seguía el acontecimiento. El trío de la marcha tiene una letra muy conocida, de Rafael Castejón, que comienza con «Luna blanca de Nisán» y el pueblo la ha cantado. Un gran aplauso y muchos vivas han celebrado el encuentro.

A renglón seguido se han vuelto a levantar los dos pasos y la banda de Arahal, que acompaña a la Paz, ha interpretado una marcha para la Esperanza: 'Tras tu verde manto', de Rafael Wals. Ha sido posible verlas costero con costero por la anchura de la calle y desde ahí cada una ha seguido su camino: la Paz hacia Alfonso XIII y la Esperanza por San Pablo hacia San Andrés. Los que lo han visto no salían de su asombro.