Procesión

El apoteósico encuentro de la Vírgenes de la Esperanza y la Paz al regreso del Vía Crucis Magno de Córdoba

Las dos imágenes han estado frente a frente en la calle Capitulares

El Vía Crucis Magno desborda las calles y cosecha los frutos de fe y de belleza

Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba 2025: horarios, recorridos, imágenes que procesionan y toda la información que debes saber

La Esperanza y la Paz, frente a frente
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Terminaba el Magno Vía Crucis 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente'. Casi todas las imágenes ya descansaban en la Catedral o regresaban a sus templos, y ya cuando el sábado había pasado a domingo, ha tenido lugar un acontecimiento emotivo e irrepetible: se han ... encontrado cara a cara la Virgen de la Esperanza y la Virgen de la Paz.

