Directo
Vía Crucis Magno de Córdoba, en directo: recorridos, cortes de tráfico y última hora
Sigue en tiempo real la última hora y todas las novedades del Vía Crucis Magno de Córdoba hoy
Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba 2025
Este 11 de octubre, Córdoba vive una jornada histórica con la celebración del Vía Crucis Magno, que reunirá en las calles del centro a miles de fieles y visitantes. En este directo podrás seguir en tiempo real los recorridos de las hermandades, ... los cortes de tráfico, el ambiente en la ciudad y toda la última hora de un evento que marcará la agenda cultural y religiosa del día.
Descubre los horarios, recorridos, imágenes que procesionan y toda la información que debes saber para disfrutar del Vía Crucis Magno de Córdoba este sábado 11 de octubre.
Bienvenidos a la emisión en directo del Vía Crucis Magno de Córdoba 2025
¡Buenas tardes!
Os damos la bienvenida a esta cobertura especial del Vía Crucis Magno que llevará a cabo ABC de Córdoba. Aquí podrás seguir en directo la última hora sobre este gran acontecimiento cofrade que congregará en la capital cordobesa hasta 35 pasos de la ciudad y de buena parte de la provincia.
