Estas son las calles que estarán cortadas al tráfico por el Vía Crucis Magno de Córdoba

El vehículo privado, e incluso el transporte público, serán una rareza en la tarde y noche del sábado 11 de octubre, con el Magno Vía Crucis 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente'. Casi todo el Casco Histórico estará cortado al tráfico y también ... muchas calles del exterior, por donde tiene que pasar hermandades.

La forma en que se ha organizado el acontecimiento, de acuerdo con lo aprobado en la Junta Local de Seguridad, establece tres anillos perimetrales y los dos primeros impiden incluso el paso a los viandantes. Así estarán el Puente Romano, la avenida del Alcázar, Santa Teresa Jornet, Caballerizas Reales, Doctor Fleming, Doctor Marañón, Manríquez, Judería, Céspedes, Cardenal Herrero, Martínez Rücker, plaza de Santa Catalina, Cardenal González, plaza de la Alhóndiga, Alfayatas, Ronda de Isasa y Caño Quebrado.

En un segundo nivel están Martín de Roa, San Vicente de Paúl, Doctor Fleming, Cairuán, Almanzor, Judíos, Valladares, Plaza de Pineda, Barroso, Blanco Belmonte, plaza de Jerónimo Páez, Portillo, San Fernando, Cardenal González, Cruz del Rastro y Ronda de Isasa.

El anillo de restricción al tráfico será más amplio y comprenderá la avenida del Alcázar, Caballerizas Reales, Doctor Marañón, plaza de la Policía Nacional, Lope de Hoces, Concepción, plaza de los Carillos, Alfaros, San Lorenzo, Puerta Nueva y Paseo de la Ribera.

La activación definitiva de este plan será a las 16.00 horas del sábado y no podrá pasar ningún vehículo que no esté autorizado. Terminará cuando, tras pasar las cofradías, actúen los servicios de limpieza, siempre de forma progresiva. Se habilitarán, eso sí, rutas alternativas.

Barrios

Habrá también medidas en Claudio Marcelo, Ambrosio de Morales, Pompeyos, Antonio del Castillo, Horno del Cristo, Tejón y Marín, Lope de Hoces, plaza de Ramón y Cajal, Puente de Miraflores, Mucho Trigo hacia Paseo de la Ribera y avenida del Alcázar hacia el Puente de San Rafael.

No se permitirá el acceso a Espartería y Diario de Córdoba, y tampoco por plaza de las Doblas y Conde de Torres Cabrera. Se desviará el tráfico en Ronda del Marrubial, plaza del Cristo de Gracia, plaza de Colón y calle María Auxiliadora.

En las zonas más externas del Casco Histórico, en los momentos en los que lleguen las hermandades, también se han establecido medidas. Habrá cortes de tráfico en Ronda de Andújar, calle Abejar, plaza de la Magdalena, Santa Isabel, Moriscos, avenida de las Ollerías, Puerta del Colodro y Muro de la Misericordia.

En caso de emergencia, como ya se ha informado, se podrá cortar el acceso tanto de vehículos como de personas a casi toda la zona histórica de la ciudad, aunque sólo en el caso de que exista riesgo para las personas, para los monumentos y para el Vía crucis Magno.