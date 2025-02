El PP gana las elecciones generales en Córdoba, pero no logra romper el empate a escaños con el PSOE

El PP ha ganado las elecciones generales del 23J en la provincia de Córdoba al 99,4 por ciento del voto escrutado. En esta franja, los populares han obtenido 167.967 votos a favor y dos escaños; los socialistas son la segunda fuerza muy cerca con 142.581 votos y dos escaños, y la tercera fuerza es Vox con 61.903 y la cuarta Sumar con 60.711, ambos con un escaño.

Los populares han logrado 68.000 votos más que hace cuatro años y quince puntos porcentuales pero no les ha valido para obtener los tres diputados que los sondeos le daban. El PSOE ha aguantado, apenas cuatro mil votos menos y un punto por debajo. Pero sobre todo, su resistencia la ha fraguado en la provincia, donde ha vencido en 48 municipios (por 26 el PP), ya que en la capital, la victoria ha sido más contundente para los populares, con más sufragios que los obtenidos en su reciente mayoría absoluta del 28M.

Vox se ha dejado 21.000 votos por el camino y 4,6 puntos porcentuales, mientras que el descenso de Sumar frente a los votos de Unidas Podemos es una caída de apenas tres mil votos y casi dos puntos. Todo ello en una noche con una participación del 72,3%, casi 2,60 puntos más.

Los sondeos de estas semanas atrás han venido dando un resultado más favorable al PP del que el resultado final está arrojando. Incluso ha habido sondeos que le han dado tres de los seis diputados en liza, frente a dos del PSOE que aguantaría ese resultado. Todos los partidos descienden en voto (en el caso de Sumar comparando los resultados de Unidas Podemos) y sólo el PP aumentaría sufragios a su favor.

Los comicios de hace cuatro años en la provincia de Córdoba finalizaron una clara victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque se llevó los mismo diputados al Congreso que el Partido Popular (PP), segundo en las votaciones de 2019. Vox y Podemos-IU, que esta vez ha concurrido bajo otras siglas, también obtuvieron escaños.

En concreto, los socialistas ganaron las elecciones generales de 2019 para llevar dos diputados al hemiciclo de la soberanía popular en Madrid. También dos asientos lograron los populares, a pesar de que estuvieron casi 50.000 votos por debajo. Vox se llevó un escaño, mientras que los comunistas sumaron otro sillón para completar la tarta de los seis diputados que se eligen en total en Córdoba. Ciudadanos, que entonces concurrió y ahora no lo ha hecho, se quedó sin representación.

El PSOE venció claramente en las elecciones generales de 2019 con 146.761 votos, lo que supuso un 33 por ciento de los votantes. Es decir, uno de cada tres papeletas fueron para los socialistas. Por detrás, el PP se quedó a sólo un voto de los 100.000 (99.999) y el 22,5 por ciento de los electores. Vox, que entonces amenazaba con superarlos, se quedó en 82.534 papeletas, un 18,5 por ciento. Por su parte, Podemos-IU acumuló 64.769 votos y un 14,5 por ciento.

Ese panorama de hace cuatro años ya tuvo un vuelco profundo en las últimos comicios que se han celebrado en la provincia. En este caso, han sido las elecciones municipales del 28M, aunque, cada elección tiene unas características muy diferentes, que no hacen sensato extrapolar esos resultados a los de este domingo. Eso sí, pueden evidenciar una tendencia. Sin embargo, hay formaciones que en mayo ni siquiera concurrieron y ahora sí lo han hecho, como Sumar, u otras que no tuvieron candidaturas que poder votar en todos los municipios, como le sucedió a Vox. Ciudadanos no ha concurrido ahora y sí lo hizo en mayo.

Los resultados en Andalucía también se tiñeron de rojo en las elecciones generales de 2019. En este caso, el PSOE venció en la región y se llevó 25 diputados en total al Congreso. El PP, entonces, logró 15 escaños en territorio andaluz. Por su parte, Vox consiguió 12 sillones en Andalucía. Además, Podemos-IU logró seis actas. Ciudadanos, que ahora no ha participado, logró tres asientos.

Los socialistas vencieron en Andalucía con 1,4 millones de votos y el 33 por ciento. Mientras, el PP sumó 877.000 electores y el 20,5 por ciento. Vox se quedó a sólo ocho mil papeletas a nivel regional, con 869.000 apoyos, y un 20,3 por ciento. Podemos-IU, que hora iba en la confluencia de Sumar, sumó 559.628 votos y el 13,1 por ciento. Ciudadanos logró 346.94 papeletas y el 8,1 por ciento.

Por último, el PSOE también ganó en España en 2019. Lo hizo con 120 diputados, 6,7 millones de votantes y un 28,9 por ciento de los votos. El PP de Casado se estrelló con 89 escaños, 5 millones de papeletas y un 20,8 por ciento. Vox llegó a 52 actas, con 3,6 millones de apoyos y un 15 por ciento. Podemos-IU acumuló 26 diputados, gracias 2,3 millones de votos y un 9,8 por ciento. Entonces, Ciudadanos se llevó diez asientos, con 1,6 millones de votantes y un 6,8 por ciento.