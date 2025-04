El otro día le pregunté al emprendedor que tenía enfrente si los empresarios de su sector eran gente edificante y con empuje o si por el contrario se trataba de marmolillos con poca chicha. «Mira, hay de todo. Esto es como los cuñados», me ... respondió aprovechando para el símil la cercanía de las reuniones forzosas con los parientes sin lazos de sangre reales.

Tú sabes de lo que estoy hablando. De ese tipo que se presenta en la cena con el ánimo nada contenido de sentar cátedra. Él sabe a qué hora son los pases del espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, en qué tramo de la tarde está más despejado el sótano del Don Pepe para que te tomes los churros a gusto, cuándo van a poner la primera piedra de la Base Logística y quién será entonces el alcalde y hasta el número de concejales que lo respaldará en el pleno municipal, a cuánto venden el metro de tela metálica para la cerca de la parcela en la nave que está a la entrada de Villarubia, el conjunto que abrirá la fiesta de Las Tendillas en Nochevieja, qué tasas del Ayuntamiento de Córdoba subirán en 2024 y cuáles se congelarán, cuántos litros gasta al día el camión cisterna que surte a los vecinos de Torrecampo, la proporción de puñados de arroz por vaso de agua para un perol, en qué sitio concreto de Los Villares tienes que ponerte para que la sombra de la tarde no se te haga fría, si el próximo San Rafael podrás hacer fuego o no el campo, la tasa de paro por comarcas y hasta por distritos, la evolución de las pernoctaciones y su comparación con la época preCovid, cuando abre el próximo cinco estrellas, el horario de misas en San Miguel, cuánto lleva el tigre en el Zoológico, a qué precio cobran los bajos con jardín en las nuevas promociones de la Huerta de Santa Isabel y qué suma hay que dar de entrada antes de firmar las escrituras, la frecuencia del 2 para llegar al Reina Sofía desde Ronda de los Tejares, la matrícula del último coche que circuló por el Puente Romano y el número de peatones por nacionalidades que lo cruza a diario.

Tú, qué te voy a contar, vas a la cena desarmado, en son de paz, y empiezas hablándole al tipo que se casó con tu hermana de tus cosas sentimentales, de la alegría de volver a casa por Navidad, del regalo de que estemos todos sanos, los abuelos tan contentos y los niños tan crecidos, y va él y le quita la gracia a todo, porque va y te pregunta por dónde has venido desde Córdoba a la venta en la que os habéis reunido y cuando se lo cuentas te suelta con su media sonrisa de hombre sabio y sobrado que has cogido el camino más largo, que parece que eres nuevo en la ciudad, que en los días festivos a quién se le ocurre salir por la avenida del Aeropuerto, con las colas que se forman con los familiares que van y vienen de las visitas al Hospital, y que lo suyo es que te hubieras desviado por la primera salida del Puente de Andalucía y así hubieras llegado a la hora que puse en el grupo de 'whatsapp' y no llevaríamos media hora esperándote, que todos los años te pasa lo mismo, no escarmientas. Tú ya le sueltas que viene a la cita en plan muy cuñado y el te responde que su cuñado no es él sino que lo eres tú. Y entonces el mundo se te vuelve del revés.

Feliz Navidad.