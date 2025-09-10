El pueblo de Córdoba que es nueve veces más grande que París

En Córdoba hay un municipio que rompe cualquier estadística. No destaca por tener miles de vecinos ni por un casco urbano inmenso, sino por todo lo contrario: su población apenas supera las 4.000 personas, pero su término municipal es tan vasto que deja en ridículo a algunas de las capitales europeas más famosas.

Se trata de Hornachuelos, en plena Sierra Morena cordobesa. Con más de 900 kilómetros cuadrados de superficie, es el segundo municipio más extenso de la provincia, solo por detrás de la capital. Para hacerse una idea, dentro de sus límites cabría hasta nueve veces París, cinco veces Bruselas o incluso más del doble de Viena. Y en España, ni Madrid (605 km²) ni Sevilla (141 km²) lograrían igualarlo, ni siquiera sumando sus territorios.

Kilómetros de monte

Lo sorprendente de Hornachuelos es que, pese a su tamaño descomunal, no se trata de un municipio urbanizado. Su encanto radica en lo opuesto: kilómetros y kilómetros de montes, barrancos y senderos que forman parte del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, un paraíso verde que conserva una rica biodiversidad.

El núcleo urbano, de origen árabe y marcado por un entramado de calles estrechas y casas encaladas, apenas ocupa una pequeña parte de su término. El resto es naturaleza en estado puro, con el río Bembézar serpenteando entre bosques de encinas y alcornoques.

Pocos habitantes, pero mucha extensión

Apenas 4.390 personas viven en Hornachuelos, lo que significa menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado. Un contraste que convierte a este rincón en un lugar único: un municipio casi vacío en extensión, pero rebosante de vida natural.

A solo 51 kilómetros de Córdoba capital, Hornachuelos se ha consolidado como una de las grandes puertas de entrada a la Sierra Morena y un destino perfecto para quienes buscan paisajes abiertos, silencio y rutas de senderismo.

Más temas:

Informaciones

Cordoba

Córdoba