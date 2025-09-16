Las primeras obras de la nueva zona residencial para El Patriarca llegarán a finales de 2025

Las primeras obras de la nueva bolsa de suelo residencial en la zona de El Patriarca apuran plazos para su inicio, que podría producirse a finales de año. El plan parcial O-2 'Ciudad Jardín de Poniente' prevé 1.301 viviendas de las que 769 serán de VPO en un lugar donde en los últimos años el desarrollo de promociones no cesa y se ha convertido en uno de los puntos más atractivos de Córdoba.

La Junta de Compensación del sector (los propietarios del suelo) encaran ya la recta final de la tramitación del proyecto de urbanización, que está a falta de solventar algunas cuestiones como el soterramiento de una línea de alta-media tensión, la evacuación de aguas a un arroyo y el entubamiento de una parte del canal del Guadalmellato. Es decir, pendientes de Endesa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Emacsa.

Tras ser aprobado de manera inicial el pasado 22 de julio por el consejo rector de Urbanismo, está en fase de exposición pública y puliendo estos aspectos de servicios básicos. A todo ello, según ha podido constatar ABC, se suma la petición de la Gerencia de Urbanismo de crear en su sistema viario una especie de 'baipás' para poder desviar tráfico cuando comiencen las obras de la Ronda Norte en la parte de la glorieta del Hipercor y San Rafael de la Albaida, donde se ha previsto un paso inferior y otro elevado para mejorar ese nudo de tráfico.

Urbanismo quiere así usar el viario sur de este plan parcial como recodo de salida del tráfico provisional hacia la glorieta Académica García Moreno cuando estén en marcha las obras de la Ronda Norte -ahora mismo sujeta a los restos de época visigoda aparecidos- en la parte de conexión con la Ronda Norte.

Aunque las previsiones iniciales del Ayuntamiento, según han confirmado fuentes de Urbanismo a ABC, eran que estas obras de urbanización del nuevo sector residencial arrancaran en octubre para agilizar ese 'baipás' todo indica que no llegarán a tiempo dados los trámites que aún hay que solventar para cerrar la urbanización, si bien, la disposición de los dueños del suelo (374.000 metros cuadrados de superficie) es plena.

Propiedad de los terrenos

El horizonte que se maneja es antes de que acabe el año para unas obras que moverán un presupuesto estimado ahora mismo en más de 26 millones de euros y que puede variar una vez que se ajusten los costes definitivos. El plan parcial O-2 de Poniente, que durante varios años ha estado bloqueado en su desarrollo, cogerá velocidad de crucero en 2026 y se convertirá en otro de los focos inmobiliarios de la ciudad.

Entre sus propietarios ahora mismo están Neinor Homes, Convisur y Vympica (por la reserva de más de la mitad de viviendas para las figuras protegidas), Casilda y otras empresas. Además del paquete residencial dispuesto en unas trece manzanas, hay una reserva de superficie comercial para unos 12.500 metros cuadrados y la proyección de suelo para un centro educativo de ideario católico. Esta zona comercial se ubica en el borde de la carretera de Trassierra. También se contempla un anillo de zonas verdes que tendrá su continuación en El Patriarca.

