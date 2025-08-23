Juegos de azar
La Lotería Nacional deja en Córdoba, en Carrefour Zahira, un segundo premio este sábado
La administración número 26, ubicada en este centro comercial, vendió parte del número agraciado
La Lotería Nacional deja un segundo premio en El Carpio
El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Montilla
La diosa fortuna ha visitado este sábado a la provincia de Córdoba con el sorteo de la Lotería Nacional. Y es que parte de su segundo premio, que ha correspondido al 65.297 (agraciado con 120.000 euros al número), se ha vendido en la capital.
En concreto, ese número lo ha repartido la administración número 26 de Córdoba, que se encuentra situada en el centro comercial Carrefour Zahira.
Ha sido un segundo premio repartido por la geografía nacional, ya que también ha viajado a los municipios de Alicante, Cornellá de Llobregat (Barcelona); Prats de Lluçanes (Barcelona); Jaén; Úbeda (Jáen) y Málaga.
El primer premio ha correspondido al 33.585. En este caso, reparte 600.000 euros al número y ha ido a parara a distintos municipios de las provincias de Alicante, Barcelona, Burgos, Madrid, Palencia, Sevilla y Valencia.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete