El Ayuntamiento de Córdoba arranca la obra para convertir la Viñuela en una calle peatonal y ajardinada

Las obras para peatonalizar la avenida de la Viñuela acaban de empezar. El Ayuntamiento de Córdoba y las asociaciones de comerciantes han visitado este lunes el lugar para presentar una obra que traerá un concepto, el de calle ajardinada, poco visto en la ciudad, y que responde a una larga reclamación de la zona.

Como ha destacado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, se trata de un proyecto que nace con «mucho consenso». La zona ya está vallada y con máquinas a la espera de comienzo inminente por parte de la empresa Obra Civil Cordobesa.

Ruiz Madruga ha insistido en el aspecto que tendrá la avenida de la Viñuela cuando terminen los trabajos, y que será el de «calle ajardinada, con mucha arboleda y para que sea muy atractiva», de forma que si gusta, como se espera, en esta zona, pueda extrapolarse a otras calles peatonalizadas en los próximos años. Habrá veinte magnolios (la especie que está en la renovada calle Cruz Conde) y doce naranjos.

Será una calle de plataforma única, aunque estará diferenciada la zona peatonal, que será la más amplia, con aquella que permita de forma restringida la circulación de los vehículos. El plazo para la ejecución de esta obra es de seis meses, con lo que estaría terminada a finales de marzo o principios de abril de 2026, según el Ayuntamiento, que invierte más de 516.000 euros.

Resistencia

La implantación de nuevo arbolado será fundamental para unos trabajos que responden a la demanda del comercio de la zona, presente sobre todo en la cercana avenida de Jesús Rescatado, y que ha resistido el embate de las grandes superficies y de las franquicias con tiendas tradicionales y una oferta muy amplia. Los vecinos de la zona también recibieron en su momento las propuestas con satisfacción.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha hecho votos por que la obra «dure el menor tiempo posible» y ha destacado que se creará una comisión técnica de seguimiento, que supervisará los trabajos hasta el final. Además, estará en línea con la construcción del nuevo mercado.

Los responsables comerciales aseguran que la unanimidad absoluta es imposible, pero están convencidos de los beneficios del proyecto

El presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela, Manuel Calvo, ha recibido con alegría el comienzo de las obras, que llega en un momento en que los empresarios se están «sobreponiendo» y logran resistir a los embates de la venta digital y de la economía actual, que siempre acecha a su modelo.

«Este puede ser un proyecto piloto para que se extrapole a otros lugares de Córdoba, porque fortalecerá el pequeño comercio», ha insistido el presidente del Centro Comercial Abierto, que asegura que supone «una mejora que beneficiará a todos», aunque no quede ajena a las reticencias.

Han concedido los responsables del comercio que no ha logrado una unanimidad absoluta, que por otra parte consideraron imposible, pero sí que han insistido en que el resultado puede ser muy beneficioso para la zona.

Causará, eso sí, molestias, sobre todo en la cercana campaña de Navidad, aunque los comerciantes esperan que los beneficios a partir del final de los trabajos sean muy superiores a los perjuicios que puedan sufrir las tiendas en las semanas siguientes.