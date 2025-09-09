El PP de Córdoba abre el curso en clave electoral: «El cambio andaluz es imparable frente al Gobierno central»

El Partido Popular de Córdoba ha reunido en la tarde de este martes a su Junta Directiva Provincial, en el que ha sido el inicio del nuevo curso político, y donde el presidente provincial de esta formación, Adolfo Molina, ha valorado el «momento clave» en el que se encuentran Córdoba y Andalucía, con las elecciones autonómicas en el horizonte para mediados de 2026.

«Estamos demostrando que cuando gobierna el Partido Popular, las cosas funcionan. Frente a la parálisis y la ruina que dejaron los gobiernos socialistas, hoy tenemos una tierra que avanza, que crea oportunidades y que es referente de estabilidad y crecimiento», ha asegurado.

Molina ha destacado que en Andalucía se ha pasado «de una comunidad quebrada a tener autonomía financiera y la confianza de los mercados». «No es un eslogan, es una realidad. Y en Córdoba lo vemos cada día con más inversiones en sanidad, en educación, en infraestructuras y en apoyo a los sectores productivos», ha insistido.

En este sentido, el presidente popular ha recordado que están en marcha reformas históricas en infraestructuras sanitarias como el las consultas externas del materno-infantil del Reina Sofía, nuevos centros de salud en la capital y en municipios como Bujalance o Villanueva de Córdoba, y una apuesta clara por reforzar la atención primaria en comarcas como Los Pedroches o la Subbética.

Además, el Gobierno andaluz del PP «ha conseguido desatascar» infraestructuras que el PSOE tuvo guardadas en un cajón durante décadas, como la Variante de las Angosturas en Priego de Córdoba o la Ronda del Marrubial en la capital, así como numerosas depuradoras.

Otro de los hitos destacados por Adolfo Molina es el «momento histórico» que vive Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra como proyector tractor dentro de una estrategia de industrialización sostenible que estamos llevando a cabo.

Críticas a Montero

También ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, de la que ha dicho que ha llegado . «a engañar a los cordobeses diciendo que Andalucía tendrá 18.000 millones más para gasto social». «Eso es rotundamente falso. Ni un euro de esa operación contable irá a hospitales, ni a colegios, ni a carreteras», ha insistido.

«Desde Córdoba queremos dejar claro que el cambio andaluz es imparable y que el Partido Popular seguirá liderando ese cambio frente a un Gobierno central que maltrata a esta tierra», ha concluido.