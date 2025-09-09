El Hospital Reina Sofía de Córdoba anuncia 39 nuevas plazas de enfermería para otoño

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ampliará su plantilla de enfermería con 39 nuevas plazas estructurales, que se suman a la consolidación de 63 contratos interinos derivados de la pandemia, según informó el sindicato Satse tras la comunicación realizada por la dirección del centro en la última comisión de contratación. Así, la plantilla contará con 102 profesionales más.

La incorporación de las 39 nuevas enfermeras está prevista para el próximo otoño, lo que supondrá un refuerzo significativo para la atención hospitalaria en el complejo hospitalario Reina Sofía, que incluye también el Hospital Provincial, Los Morales, chare de Palma del Río y el centro de especialidades Castilla del Pino.

Satse puso sobre la mesa el «déficit de la plantilla de enfermería» con respecto al resto de hospitales andaluces de nivel similar. En un estudio realizado a comienzos de 2025, el sindicato apuntaba que para lograr la equiparación del complejo cordobés con otros de la comunidad «sería necesario incrementar el número de enfermeras con 300 más». Este aumento anunciado «es un paso en el sentido adecuado, pero es necesario seguir avanzando», insiste Satse.

El estudio de Satse no es el único que pone de relieve la falta de estas profesionales en Córdoba. El Colegio de Enfermería informó el pasado mes de junio que unas 600 sanitarias han buscado trabajo en otras comunidades autónomas y provincias andaluzas desde 2020. La institución alertó entonces de un déficit negativo de 138 profesionales entre las altas y bajas por traslados registradas entre 2020 y 2024.