Tellado denuncia en Córdoba el decálogo de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y llama a la manifestación del 8-J

El portavoz del Grupo PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha señalado este sábado en la Interparlamentaria del PP celebrada en Córdoba que «España es mucho mejor que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez « y ha anunciado que este domingo 8 de junio -recordando la manifestación convocada en la Plaza de España de Madrid- empezaremos a darle la vuelta a todos esto».

Estas han sido algunas de las apuestas que ha presentado Tellado junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido y el presidente provincial del PP, Adolfo Molina, en el Hotel Eurostar Palace de la capital cordobesa recordando a los asistentes cómo actúa la mafia de Sánchez y que «España necesita un gobierno honrado».

Su discurso comenzaba recordando que «En Córdoba -con un alcalde del PP, un gobierno provincial popular y uno regional también gobernado por los populares... no hay Leires, no hay Aldamas, no hay Ábalos no hay Begoñas...En Córdoba no hay mafias, lo que funciona es la Democracia». Núñez Feijó quiere, ha insistido el potavoz, que se convoquen elecciones anticipadas para «restaurar la decencia en nuestra vida política»

En este orden de cosas, Tellado ha insistido que ese panorama «es lo que el presidente Núñez Feijó quiere para España; quiere una democracia normal para España donde el que gana gobierna y cumple con su palabra, con su compromiso electoral».

Un contexto a futuro que nada tiene que ver con lo que tenemos ahora en España (haciendo un repaso por los casos de corrupción del PSOE en la última semana) donde «el que pierde se aferra al poder utilizando técnicas mafiosas... no gobierna, no aprueba presupuestos, no ejecuta ningún programa más de Gobierno», ha insistido el portavoz del PP en el Congreso durante su visita a Córdoba.

Para Tellado, Sánchez y su gobierno «no ejecuta un programa de Gobierno más allá de todo lo que se limita a la simple y llana corrupción». En este punto, el portavoz de los populares puso diez ejemplos de la España de Pedro Sánchez en su legislatura que hablan por sí solos, comenzando la aprobación de la amnistía para sus socios de gobierno a los que les ha perdonado sus delitos a cambio de su apoyo.

Tellado junto al alcalde José María Bellido durante la celebración de la Interprovincial del PP en Córdoba ángel rodríguez

En definitiva, el portavoz en el Congreso ha concluido que «los problemas de la gente no los puede resolver de este modo Pedro Sánchez; y ha apuntado que cuando el PP llegue al gobierno «prohibiremos los indultos y garantizaremos que el próximo Fiscal General del Estado no esté politizado, al igual que en la composición del Tribunal Constitucional. Devolveremos el valor a los parlamentarios. en contra de la política del gobierno actual de lo tomas o lo dejas».

A modo de conclusión, Tellado ha insistido en que «el sanchismo es muy caro para el bolsillo de los ciudadanos; y ha pedido a todos los cordobeses a que se sumen a la movilización de este domingo en Madrid instando a la convocatoria de nuevas elecciones».