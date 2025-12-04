La peste porcina en Cataluña enciende las alertas del sector ibérico en Córdoba

El foco de peste porcina detectado en Cataluña puede poner en jaque al sector del porcino y cárnico en España, con consecuencias económicas para Córdoba. De momento, el mundo del cerdo en la provincia no se ha visto afectado directamente por ningún caso ... de esta enfermedad ni tampoco en el volumen de sus ventas.

Sin embargo, expertos y responsables de la ganadería, del comercio exterior y la industria muestran su preocupación latente por las repercusiones económicas que puede tener esta crisis en la venta y consumo de sus productos en unas fechas tan señaladas como la Navidad. En este sentido, en el foco están los 10 millones de euros en exportaciones de productos del cerdo que vendió la provincia de Córdoba durante el pasado año 2024, según los datos oficiales del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) del Ministerio de Economía.

En esta línea, los responsables del sector porcino en la provincia hacen un llamamiento público para tranquilizar a los ciudadanos y evitar un posible descenso en el consumo, ya que todos coinciden en resaltar una cuestión fundamental: la peste porcina sólo afecta a los cerdos y no se transmite a los seres humanos. Por tanto, la situación «debe tratarse como una crisis de sanidad animal, pero nunca de salud alimentaria». Con repercusiones económicas, pero sin afección a las personas.

Además, hay un consenso generalizado de que las medidas que hay que adoptar para frenar el avance de esta enfermedad están claras. En el punto de mira están los jabalís, la fauna silvestre porcina. Son, por ahora, los únicos que hay constancia de su contagio. Su sobrepoblación es un problema que podría acabar afectando a los cerdos 'domésticos' de granjas o dehesas, ya que, en muchos casos, están conviviendo.

En la provincia de Córdoba, además, se da una particularidad: desde el mes de noviembre hasta febrero prácticamente los cerdos ibéricos están actualmente libres en la dehesa para consumir los kilos de bellota necesarios para su certificación ibérico 100% de bellota, lo que aumenta el riesgo de un posible contagio si los casos de Cataluña salen de esa comunidad, ya que el ganado porcino está ahora mismo pastando en el Norte de la provincia.

El sector del cerdo teme principalmente las consecuencias económicas. Son notables. En concreto, la provincia de Córdoba exportó 10.062.000 de euros en productos porcinos durante el ejercicio 2024, según el ICEX. Son cuatro principalmente: jamones y paletas curadas, carne porcina congelada, carne porcina fresca o refrigerada y chorizo y otros productos curados (embutidos).

Noticia Relacionada Los pescaderos de Córdoba alertan de cara a las comidas navideñas: «Hay pocas gambas y el precio seguirá subiendo» Juan Carlos Jiménez Otros productos como el cordero y la ternera «se encarecen todavía más» con respecto al año pasado en las semanas previas a la Navidad

De esa cifra, la carne congelada representa el 36,25 por ciento de las exportaciones porcinas de nuestra provincia. Le siguen el jamón y las paletas con un 29,32%, la carne fresca o refrigerada con un 22,33% y el chorizos y otros embutidos con el 12,9%.

Sin embargo, las exportaciones desde Córdoba de los productos derivados del cerdo incluso estaban creciendo este año. Las ventas fuera del país van por 8,7 millones de euros entre enero y septiembre. Es decir, han crecido la friolera de un 22 por ciento interanual.

Lógicamente, se trata de un sector en el que la balanza comercial es muy favorable, ya que la provincia apenas importa productos del cerdo por valor de 1,2 millones. En este caso, el saldo es muy beneficioso: 8,8 millones de euros.

Reacciones

Por este motivo, la inquietud en el sector del porcino en Córdoba se mantiene, a pesar de que el foco de la enfermedad está localizado en un radio de apenas seis kilómetros en Cataluña. Y tiene cierta lógica que haya sido allí por dos cuestiones fundamentales, según los expertos. Son la cercanía con otros países europeos que han detectado la enfermedad en los últimos años. Y, en segundo lugar, porque Cataluña exporta la mitad de las ventas de estos productos del cerdo en España.

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, señaló ayer a ABC que «la preocupación es latente» porque «aunque no es un tema que repercuta en las personas, puede tener una importante repercusión económica». Para Díaz, el problema «viene por el exceso de población que hay con el jabalí», por lo que señaló que «habría que tomar medidas para eliminar ese población desproporcionada».

Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Fernando Adell, apuntó, en declaraciones a este periódico, que lo «primero que hay que destacar es que la peste porcina no afecta a la salud humana» y lo segundo, que «el contagio de los cerdos sólo se da porque convivan o consuman productos que porten» la misma.

Además, Adell detalló que «no hay tratamiento y ni vacuna», por lo que no hay posibilidad de atajarla con medio «preventivos o curativos». De este modo, la principal medida, a su juicio, «encapsular las zonas donde hay jabalís afectados».

Antonio Díaz, presidente de la Cámara: «Hay que tomar medidas y eliminar la excesiva población de jabalís»

Sin embargo, Adell también profundizó en que «llevamos muchos años dirigiéndonos a las diferentes delegaciones de Medio Ambiente para que le dé una solución a esto, porque el problema está en que hay un exceso de población de jabalí en el campo en Córdoba, que, encima ahora mismo, están conviviendo con los cerdos durante la montanera».

Finalmente, el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, Antonio Torralbo, incidió en que «lógicamente estamos preocupados y muy atentos» a lo que está sucediendo en estos momentos. En su caso, Torralbo aclaró que «tenemos que insistir en que esto debe tratarse como una crisis de sanidad animal, y no como una cuestión de salud alimentaria, puesto que no afecta a los humanos». Y manda un mensaje de tranquilidad: «De momento los casos de Cataluña no ha tenido ninguna incidencia en las ventas».