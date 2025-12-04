Suscríbete a
ABC Premium

comercio

La peste porcina en Cataluña enciende las alertas del sector ibérico en Córdoba

El gremio asegura no hay aún afectación ni en casos ni en ventas, aunque la «inquietud es latente»

¿Qué municipios de Córdoba están obligados al confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar?

Miembros de la UME rastrean la sierra de Collserola, foco de los contagios en Cataluña
Miembros de la UME rastrean la sierra de Collserola, foco de los contagios en Cataluña EFE
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El foco de peste porcina detectado en Cataluña puede poner en jaque al sector del porcino y cárnico en España, con consecuencias económicas para Córdoba. De momento, el mundo del cerdo en la provincia no se ha visto afectado directamente por ningún caso ... de esta enfermedad ni tampoco en el volumen de sus ventas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app