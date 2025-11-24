La Navidad se dispara en Córdoba: el gasto medio por persona alcanzará los 1.217 euros

La Navidad será este año más cara que nunca para los cordobeses. Según los datos de la encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores, el gasto medio previsto por persona en la provincia se sitúa en 1.217 euros, una cifra elevada ... que refleja el impacto del aumento generalizado de precios y que se acerca al promedio nacional, situado en 1.300,13 euros.

En Córdoba, la partida más abultada corresponde a la alimentación, con 345 euros por persona, seguida muy de cerca por los regalos, que supondrán 303 euros. El tradicional desembolso en lotería asciende este año a 76 euros, mientras que los juguetes alcanzan una media de 189 euros por consumidor. El ocio representará 200 euros, y el apartado de otros gastos suma 104 euros más.

La asociación ha llevado a cabo 5.000 encuestas en todo el país para conocer las intenciones de compra en este periodo festivo. Los resultados dibujan un escenario marcado por la preocupación económica: el 99% de los consumidores afirma que la coyuntura actual influirá en sus decisiones de compra, y ese mismo porcentaje considera que esta será la Navidad más cara de los últimos años.

También cambian los hábitos de compra. El 64% de los encuestados afirma que realizará sus adquisiciones a través de internet, frente al 36% que optará por el comercio físico. Sin embargo, cuando se plantea la opción combinada, el dato es contundente: el 96% asegura que utilizará ambos canales.

En lo referente al medio de pago, la tarjeta bancaria se impone de manera clara. El 87% de los consumidores prefiere este sistema frente al pago en efectivo, una tendencia que se refuerza con la digitalización creciente de las compras navideñas.

La Asociación Española de Consumidores advierte de que estas cifras reflejan una Navidad marcada por la presión económica y por la necesidad de planificación en los hogares, muchos de ellos afectados por los incrementos de precios acumulados durante el año.