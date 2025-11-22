Alsara cumple 60 años con el espíritu latente de los antiguos ultramarinos en Córdoba

Multitud de anaqueles de madera llenos de huecos de todos los tamaños. Barras también de madera. Básculas antiguas, sacos con alimentos a granel, embutidos colgados del techo, tarros de cristal o cerámica llenos de multitud de productos; papel de estraza, libretas y una ... tiza o un lápiz en la oreja del dependiente.

Esa es la imagen que pueden ofrecer a través de las fotos que se conservan de una tienda de ultramarinos, precursoras de los supermercados pero con un carácter peculiar y una personalidad tan fuerte que incluso hoy día se están revitalizando. En el año 1965, varios comerciantes cordobeses de tiendas de ultramarinos decidieron unirse, formando la Cooperativa de Detallistas de la Alimentación San Rafael, Alsara.

Uno de los primeros cooperativistas de Alsara, hoy vivo, en su tienda ABC

Por este 60 cumpleaños, la entidad celebra una gala conmemorativa en el Centro de Exposiciones y Ferias de Córdoba con el lema 'Avanzando juntos'. Será un acto lúdico, con actuaciones y regalos conmemorativos. «El acta de constitución de Alsara, que más que un acta era un estatuto, tiene incluidas las palabras detallistas de ultramarinos», declara la directora de la cooperativa, Sandra García.

«Alsara fue constituida por un grupo de comerciantes que decidieron unir esfuerzos para buscar unas mejoras en los precios», continúa. «Yo digo que fueron visionarios, porque hace 60 años ya se dieron cuenta de los beneficios que acarrea la que hoy llamamos economía de escala, es decir, comprar a mayores volúmenes para obtener mejores precios».

La cooperativa empezó, como indicamos, en 1965. En 1967 tenía ya su primer gran cambio, pues de operar cada comerciante en su sede, pasaron a contar con una en Doña Berenguela, con tres empleados; de ahí a Almogávares, en un local de 300 metros cuadrados, y más tarde a Sor Ángela de la Cruz. Allí contaban con 800 metros cuadrados y diez empleados dedicados a la cooperativa.

En 1985 dieron el gran salto al polígono de la Torrecilla, con unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados. Con estos avances también cambió el nombre, y primero desapareció el ultramarinos para quedarse en Cooperativa San Rafael, algo más tarde modelado en torno a unas modernas siglas: Alsara.

Del grupo impulsor primigenio, la entidad ha pasado a tener, en la actualidad, más de 700 socios y mil puntos de venta. «Cada socio no tiene que tener exclusivamente un establecimiento, puede tener dos y hasta tres, lo que hace esa cifra de más de mil puntos de venta asociados». En ese sentido, Sandra García utiliza un expresión popular para la evolución de la casa: «hemos crecido como una manchita de aceite, de una forma constante y paulatina, pero muy sólida».

Primer supermercado de Alsara, que cumple 60 años ABC

Para la directora de Alsara, la clave para crecer y conseguir competir en un sector con tanta rivalidad «es buscar algo que nos diferencie». ¿Y qué es ese algo? «Nos diferenciamos fundamentalmente con nuestro nivel de servicio y satisfacción al socio y con una gestión eficiente con respecto a las existencias, pues optimizamos las rutas para reducir los costes, igualmente prestamos un servicio en zonas rurales, en barrios donde a lo mejor no le es rentable ir a otras estructuras empresariales; y seguimos entendiendo que somos un punto de encuentro, nuestro modelo de negocio es un modelo de conveniencia».

Por tienda de conveniencia se entiende en el argot a los establecimientos comerciales de menos de 500 metros cuadrados, situación estratégica y horarios amplios. «Garantizar precios competitivos al socio, al consumidor final, cerca de casa, optimizando desde la central las rutas, los costes y los surtidos... no sé si será un modelo de éxito, pero sí que nos ofrece la satisfacción de consolidar un modelo empresarial donde el pequeño comerciante sigue siendo importante para la sociedad».

Competir contra gigantes

El logro de competir en cuanto a precios con verdaderos gigantes empresariales se basa esencialmente en «una buena gestión de compra y una buena gestión de almacenamiento; es importante saber cuándo comprar, cuándo almacenar y cuándo hacer una buena gestión de stock», prosigue García.

Inauguración de la plataforma en Linares del Grupo Alsara ABC

El propósito de la cooperativa es «tener una política muy estable de precios, no tenemos grandes subidas ni grandes bajadas». En resumen, «el volumen de compra que nosotros, como central, podemos gestionar, permite tener precios competitivos a un asociado que no podría obtenerlos de forma individual».

Uno de los diversos pilares de Alsara, ya mencionado por su directora con anterioridad, es la presencia en zonas rurales. «Esa presencia de Alsara en zonas rurales influye en varios sentidos, porque ya no es sólo el producto, sino que donde llegamos también se genera empleo y los productores y proveedores locales salen beneficiados, pues se inyecta capital en toda la comarca».

En este punto, a Sandra García le gusta hablar incluso de negocio familiar. «Ahora que tanto se habla de la España vaciada, hay servicios esenciales que no se pueden perder, por ejemplo una farmacia, pero también un supermercado, si no se tienen difícilmente se podrá asentar la población en un territorio».

A partir de ahí, la directora de Alsara considera que la cooperativa «es vertebradora del territorio en Andalucía, Extremadura o parte de Castilla La Mancha, donde existen núcleos de población muy dispersos». Para García «nuestras tiendas de proximidad son ya de cercanía, porque conocemos a nuestros clientes y nuestros vecinos con nombre y apellido».

Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén, Granada, Cádiz, Huelva, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Cáceres y Badajoz son las doce provincias con presencia de supermercados Alsara. Además cuenta con cuatro centrales, dos en Córdoba (Torrecilla y Mercacórdoba), otra en Linares y una última en Badajoz.

En cuanto a datos económicos con respecto a su último ejercicio, Alsara mostró un incremento de un 4,5 por ciento en sus cifras de negocio, mostrando, en cuanto a expansión, una tendencia al crecimiento de puntos de venta en la Costa del Sol. Hay que recordar, que Alsara recibió este mismo año el premio a 'Comercio del año' otorgado por la Federación Comercio Córdoba.