Suscríbete a
ABC Premium

aniversario

Alsara cumple 60 años con el espíritu latente de los antiguos ultramarinos en Córdoba

La cooperativa, con más de 700 socios y mil puntos de venta, celebra este sábado un acto en el Centro de Exposiciones y Ferias de Córdoba

El Grupo Alsara incrementa en un 4,5 por ciento sus cifras de negocio durante el pasado año

Imagen de las antiguas instalaciones de Alsara en Córdoba
Imagen de las antiguas instalaciones de Alsara en Córdoba ABC

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Multitud de anaqueles de madera llenos de huecos de todos los tamaños. Barras también de madera. Básculas antiguas, sacos con alimentos a granel, embutidos colgados del techo, tarros de cristal o cerámica llenos de multitud de productos; papel de estraza, libretas y una ... tiza o un lápiz en la oreja del dependiente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app