La CNMC da luz verde a la compra de Supermercados Piedra por El Jamón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde, en primera gase, a la operación de compra de Supermercados Piedra. Según informa el grupo empresarial andaluz a través de un comunicado, esta autorización supone un paso clave dentro ... del proceso de integración anunciado el pasado mes de septiembre «y confirma el encaje competitivo y sostenible de la operación en el mercado andaluz».

La autorización de la CNMC permite que el proceso siga su curso natural y acerca la culminación de la integración, por la que los actuales Supermercados Piedra pasarán a operar bajo la enseña Supermercados El Jamón.

El cambio de imagen de los establecimientos comenzará a mediados de enero de 2026 y se llevará a cabo de forma progresiva, a un ritmo estimado de seis supermercados por semana. Esta cifra podrá ajustarse en función del tamaño y características de cada superficie, por lo que el proceso podría extenderse alrededor de dos meses y medio. De este modo, la compañía prevé que antes de finales del mes de marzo la transformación esté completamente finalizada, con la implantación definitiva de Supermercados El Jamón en Córdoba.

En total, serán 68 los establecimientos que adoptarán la nueva imagen y operativa, ya que el pasado jueves 13 de noviembre abría sus puertas un nuevo supermercado en la calle Cruzconde, nº26 (Córdoba). De tal modo, se elevará la red comercial de Grupo Empresarial El Jamón hasta los 363 supermercados en Andalucía. La sustitución afectará a todas las enseñas de comercio al por menor de Grupo Piedra —Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima—, así como a las marcas de comercio al por mayor Clientes Vips y Plataformas Piedra.

La futura unificación garantizará la continuidad de los más de 800 trabajadores de Grupo Piedra y preservar un modelo comercial «basado en la cercanía, la calidad del producto fresco, el origen local y la confianza del consumidor», indica El Jamón. La suma de ambas estructuras consolida al grupo como uno de los mayores empleadores del sector en Andalucía, con más de 5.300 profesionales, cifra que alcanzará los 5.800 durante la campaña estival.

«Esta autorización representa un hito clave en el proceso y nos permite avanzar hacia una integración que fortalecerá nuestro proyecto y ampliará nuestra capacidad de servicio en Córdoba. Estamos muy satisfechos con el ritmo y la transparencia con la que está avanzando todo», afirma Mabel Díaz, directora general de grupo empresarial El Jamón.