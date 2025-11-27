Suscríbete a
La CNMC da luz verde a la compra de Supermercados Piedra por El Jamón

Esta autorización inicial permitirá la transformación progresiva de 68 establecimientos, que cambiarán su imagen a partir de enero

Competencia estudia ya la compra de Supermercados Piedra por El Jamón

Un supermercado El Jamón
Un supermercado El Jamón ABC

D.Delgado

Córdoba

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde, en primera gase, a la operación de compra de Supermercados Piedra. Según informa el grupo empresarial andaluz a través de un comunicado, esta autorización supone un paso clave dentro ... del proceso de integración anunciado el pasado mes de septiembre «y confirma el encaje competitivo y sostenible de la operación en el mercado andaluz».

