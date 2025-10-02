El paro sube en Córdoba: septiembre se cierra con 246 desempleados más

La temporada estival ha echado la persiana y con ella, muchos cordobeses se han quedado en el paro, como suele suceder cada mes de septiembre. El aumento del desempleo ha sido, no obstante, poco acusado: 246 desempleados más que en agosto (un 0,47%). El total de personas sin trabajo en la provincia es de 52.672.

No obstante, en la comparativa interanual, los datos son positivos; el noveno mes del año ha acabado con 4.811 parados menos que el ejercicio anterior (un -8,37%), frente a la caída del 6.33% en la comunidad andaluza, y el descenso del 5,97% en todo el territorio nacional, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sexos, el femenino se lleva la peor parte: el total de mujeres sin empleo en Córdoba llega hasta las 33.053, frente a los 19.619 varones.

Por sectores, el desempleo se ha dejado notar en el sector servicios, donde el paro ha aumentado en 484 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior (+89) y la industria (+6). Por contra, ha bajado en la agricultura (-144) y la construcción (-189).

En cuanto a los contratos, se han incrementado en septiembre hasta los 26.485; son 9.271 más que el mes pasado (+53,86%), y 1.483 más que en septiembre del ejercicio anterior (+5,93%). De ese total de acuerdos laborales, 9.830 han sido indefinidos y 16.655, temporales.

En todo el territorio nacional, el total de personas desempleadas ha disminuido en 4.846 personas en septiembre respecto al mes anterior. Es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007 sin contar el periodo de la pandemia.

Más temas:

Paro

Trabajo

Cordoba