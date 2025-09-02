Suscríbete a
ABC Premium

Mercado laboral

Paro en Córdoba: el desempleo sube en agosto con 536 parados más

En la comparativa interanual baja un 8%, con 4.706 personas sin empleo menos que hace un año

Córdoba iguala al cierre de 2024 el récord histórico de ocupados: 321.000

Oficina del SEPE en Córdoba capital
Oficina del SEPE en Córdoba capital V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El paro registrado en la provincia de Córdoba aumentó en el mes de agosto en 536 personas respecto a julio, lo que supone un aumento del 1,02%, según los datos publicados este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En términos interanuales, la situación ha mejorado con respecto al año pasado: al cierre de agosto había 4.706 personas menos en paro que hace un año (-8,02%). Pese a esta evolución positiva, el número total de desempleados en la provincia sigue siendo elevado: 52.426 personas, de las cuales 32.589 son mujeres y 19.837, hombres. Además, 4.538 son menores de 25 años.

Por sectores, el paro ha aumentado en todos menos en agricultura, donde se registraron 98 y desempleados menos. En cambio, la industria 103, la construcción 129, los servicios 387 y el colectivo sin empleo anterior 8.

En cuanto a la contratación, durante el mes de agosto se firmaron 17.214 contratos, un 22,7% menos que en julio, y 5,78% menos que hace un año (-1.056 contratos más). De ellos, 5.869 fueron indefinidos y 11.345 temporales, lo que refleja la persistencia de la temporalidad en el mercado laboral cordobés.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app