Paro en Córdoba: el desempleo sube en agosto con 536 parados más

El paro registrado en la provincia de Córdoba aumentó en el mes de agosto en 536 personas respecto a julio, lo que supone un aumento del 1,02%, según los datos publicados este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En términos interanuales, la situación ha mejorado con respecto al año pasado: al cierre de agosto había 4.706 personas menos en paro que hace un año (-8,02%). Pese a esta evolución positiva, el número total de desempleados en la provincia sigue siendo elevado: 52.426 personas, de las cuales 32.589 son mujeres y 19.837, hombres. Además, 4.538 son menores de 25 años.

Por sectores, el paro ha aumentado en todos menos en agricultura, donde se registraron 98 y desempleados menos. En cambio, la industria 103, la construcción 129, los servicios 387 y el colectivo sin empleo anterior 8.

En cuanto a la contratación, durante el mes de agosto se firmaron 17.214 contratos, un 22,7% menos que en julio, y 5,78% menos que hace un año (-1.056 contratos más). De ellos, 5.869 fueron indefinidos y 11.345 temporales, lo que refleja la persistencia de la temporalidad en el mercado laboral cordobés.

