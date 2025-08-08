Córdoba sufre un julio de «calor anómalo» y 13 noches tropicales

Julio de 2025 pasará a los anales meteorológicos como un mes cálido, con oscilaciones térmicas, sobre todo, a partir de la segunda quincena, y con registros que, en el caso de la provincia de Córdoba, han estado, en algunos indicadores, por encima de los valores normales para el mismo periodo.

El mes arrancó con el coletazo de la primera ola de calor del año, que se persentó a finales de junio, cuando, además, el mercurio alcanzó en la capital cordobesa la temperatura máxima más alta del año hasta ese momento: 43,1 grados el domingo 29 de junio.

Así, julio se estrenó con cuatro días seguidos con los termómetros por encima de los 40 grados, y esos primeros días se registraría la máxima del mes: 42,3 grados el día 2, según los datos de la Aemet.

En total, el calor elevó la temperatura hasta valores extremos (+40º) durante diez días, uno menos que el año pasado. No obstante, en comparación con julio de 2024, no ha habido ninguna ola de calor decretada por Meteorología, que para el caso de Córdoba, suele considerar umbrales de 42°C durante varias jornadas consecutivas.

En cuanto a las noches, el bochorno intenso se dejó notar especialmente durante trece madrugadas tropicales, con el mercurio sin bajar de los 20 grados, registrándose la mínima más alta el 31 de julio, con 22 grados a las 5.47 horas.

No obstante, también se han dado noches puntuales que han sido frescas, más de lo usual para el séptimo mes del año: por ejemplo, la madrugada del 13 el mercurio no subió de los 15,5 grados, y el 22 se quedó en 14,9; de ahí la percepción generalizada de un julio más benevolente al caer el sol.

Los datos objetivos ponen de manifiesto que el pasado mes se ha mantenido, en líneas generales, en los registros normales. La temperatura se ha quedado en 28,7 grados (le media está en 28º); y la media de las mínimas diarias ha marcado 19,3 grados (19ºC suele ser lo usual).

Lo que sí ha subido ha sido la temperatura media de las máximas diarias, que se ha situado en los 37,8 grados, cuando lo normal es que no pase de los 36,9 grados, según la Aemet.

De hecho, Meteorología recalca, a la vista de los datos, que julio de 2025 ha sido un periodo marcado por el «anómalo calor» pues las temperaturas de las dos primeras semanas ha tenido más peso en el balance mensual que el fresco de las dos últimas.

En cualquier caso, no se ha pulverizado ningún récord y, en líneas generales, el pasado mes se ha comportado según lo previsto. Cabe recordar que el julio más caluroso registrado en Córdoba en los últimos años fue el de 2020. Ese mes alcanzó una temperatura media de aproximadamente 30,7°C, la más alta de la serie histórica desde el ejercicio 1959, tanto por media mensual total como por sus mínimas nocturnas.

Para ponerlo en contexto, esa media de 30,7°C superó el anterior récord de julio (2015 y 2016), y fue el primer julio en registrar una media superior a los 30°C. No es tanto por las máximas (que alcanzaron una media cercana a 39,8°C) como por las mínimas extremadamente elevadas, con numerosos registros nocturnos por encima de los 20°C, lo que contribuyó a elevar la media mensual.

La amenza de los 50 grados

Los registros anómalos de temperaturas por encima de los indicadores de la serie histórica reflejan una tendencia que, según apuntan desde la Aemet, no se trata de capítulos meteorológicos aislados. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ya lo advirtió en declaraciones a ABC Córdoba: «Con los modelos de cambio climático existentes, la probabilidad de que pueda llegarse a 50 grados en ciudades calurosas de España , como son Sevilla y Córdoba e incluso en urbes del Norte, como podría ser en Zaragoza, será muy real a partir de mediados del siglo XXI».

Al respecto, la Aemet señala que el sistema climático «ya lo hemos alterado» . «La emisión de gases de efecto invernadero ha modificado de forma significativa un equilibrio muy frágil y estamos viendo cosas que podíamos catalogar como impensables hace unos años».

Según el Mapa Clima de la Junta de Andalucía, para los años comprendidos entre 2071 y 2100, Córdoba podría registrar hasta 61 días anuales con temperaturas superiores a 40°C, es decir, más de dos meses seguidos de calor extremo.

También se pronostica un incremento en las noches tropicales, que podrían llegar a las 79 por verano con mínimas superiores a 22°C, dificultando la recuperación térmica nocturna.

La temperatura media global en la ciudad se elevaría en 5,2°C respecto a los valores actuales y se reducirían precipitaciones en unos 71,6 litros/m² al año, intensificando el riesgo de sequía y estrés hídrico.

Agosto sofocante

Lo que queda de verano se esperan más calurosos de la media con un 70% de probabilidades. Y agosto ya está dando buena cuenta de ello. Córdoba se encuentra, desde el pasado día 3, sumida en la segunda ola de calor del periodo estival que se extenderá, según las primeras previsiones de la Aemet, hasta el próximo día 10. La persistencia de una masa de aire cálida y seca de origen africano sobre gran parte de la Península, unida a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

Desde los primeros días del mes, las temperaturas máximas han superado los 42 grados de forma continuada en varios puntos de la provincia. Las noches, lejos de aliviar el calor del día, han sido especialmente sofocantes, sin ofrecer un respiro térmico a las jornadas diurnas: las mínimas no han bajado de los 23 a 25°C en muchas zonas del interior y del sur, configurando bochornosas madrugadas tropicales.