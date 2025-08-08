Médicos de Córdoba advierten del agravamiento de patologías por las altas temperaturas

El impacto de las temperaturas extremas en la salud se ha convertido en una preocupación creciente para los profesionales sanitarios, especialmente en ciudades como Córdoba, donde la subida del mercurio se prolonga, cada vez con mayor asiduidad, durante semanas en verano. Aunque de momento las Urgencias hospitalarias no presentan situaciones de saturación, los facultativos advierten de un aumento de casos de descompensación de enfermedades crónicas, cuadros de agotamiento y síntomas derivados de la exposición prolongada al calor.

«El calor intenso provoca múltiples efectos fisiológicos, sobre todo en personas mayores y pacientes crónicos», señala el doctor Aquiles Lozano, jefe de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La pérdida de líquidos y electrolitos compromete la capacidad del organismo para regular su temperatura, elevando el riesgo de deshidratación, agotamiento por calor y, en casos graves, golpe de calor. «Esto puede llevar a una descompensación de patologías como la insuficiencia cardíaca, la renal o la diabetes», advierte Lozano, quien destaca la importancia de vigilar a las personas que viven solas o en situación de vulnerabilidad social.

Salud informa de otros dos decesos en Almería y Huelva; dos de ellos se produjeron en el interior de una vivienda y el tercer caso en la vía pública

La doctora Inmaculada Pérez, médico de Urgencias del Hospital San Juan de Dios, añade que las noches sofocantes, sin descanso reparador, también agravan la situación. «La falta de sueño por calor afecta al bienestar físico y emocional, provoca fatiga, irritabilidad, pérdida de concentración y puede incluso aumentar el riesgo de accidentes o agravar enfermedades cardiovasculares», explica. Pérez recalca que los efectos del calor no solo son inmediatos, sino que pueden tener consecuencias a largo plazo en la salud, deteriorando el control de enfermedades metabólicas y aumentando el riesgo de patologías cardiovasculares y problemas de salud mental.

Por su parte, el doctor José Padilla, facultativo del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, detalla que el golpe de calor es la manifestación más grave de las patologías relacionadas con las altas temperaturas, caracterizado por fiebre superior a 40 grados, confusión, pérdida de conciencia y, en casos extremos, fallo multiorgánico. «Pero también vemos cuadros de agotamiento por calor, con síntomas como debilidad, mareo, sudoración excesiva o náuseas, que pueden evolucionar a situaciones más graves si no se tratan», señala.

Prevención

Respecto a las medidas preventivas, los tres facultativos coinciden en la importancia de una correcta hidratación, evitar la exposición solar en las horas centrales, buscar espacios frescos, utilizar ropa ligera y tener especial precaución con los grupos de riesgo: mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. «No basta con beber; también es recomendable consumir alimentos ricos en agua como frutas y verduras, y evitar aquellos que favorecen la deshidratación, como el alcohol y platos muy salados», puntualiza Lozano.

Aunque los hospitales no están viendo una sobrecarga en sus servicios de Urgencias, los profesionales insisten en no bajar la guardia. «Las olas de calor son un riesgo real para la salud, especialmente cuando se repiten de forma recurrente. No debemos esperar a que se produzca un caso grave para actuar. La prevención es la mejor herramienta», concluye Pérez.

En lo que va de año, se han registrado tres muertes por golpes de calor en Córdoba: todos varones y de 58, 75 y 78 años.