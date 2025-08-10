La predicción de la Aemet para la segunda semana de agosto en Córdoba no trae buenas noticias sobre la ola de calor

La ola de calor con la que se estrenó este mes de agosto en Córdoba no tiene intención de tomarse un respiro y se va a prolongar durante toda la próxima semana con temperaturas que superarán los 42 grados de máxima en lo que se vaticina, por medio de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como unos días de 'calvario' meteorologíco, tras un intenso arranque de calor.

De momento, y según estas previsiones de la Aemet, el aviso de nivel naranja en la campiña cordobesa se prolongará desde este domingo 10 de agosto hasta el martes 12 como mínimo y a la espera de que avancen las horas y el ente meteorológico perfile nuevas predicciones y posibles avisos.

La jornada dominical se presenta en Córdoba capital con 41 de máxima y 21 de mínima. El lunes 11 el termómetro se irá a 42 de máximo nivel y 22 de madrugada. Y ya el martes se espera un serio subidón a los 44 grados de máxima y 24 de mínima, lo que también anticipa una madrugada muy complicada.

A partir de esa jornada, las predicciones hasta las que llega la Aemet son casi invariables con 42 grados sostenidos de temperatura máxima hasta el sábado 16 de agosto, entrado el puente de la Virgen de la Asunción. E igual sucede con las mínimas.

En el norte de la provincia de Córdoba se pasará del aviso nivel amarillo (39 grados de máxima) este domingo al naranja del lunes (hasta 40) y la vuelta al amarillo el martes. Mientras que en la Subbética casi se seguirá un camino paralelo, llegando al naranja el martes 12.

Este sábado el mercurio se ha ido a los 40,8 grados de máxima en Córdoba capital y los 20,2 de mínima. La jornada del viernes bajó ligeramente a los 40,3 de máxima por 21,2 de mínima. La pauta pues, no va a variar e incluso tiende a empeorar.